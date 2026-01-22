13 Ekim 2025’te başlayan ve 21 Ocak 2026’da hız kazanan müzakereler, 22 Ocak 2026 gece yarısına kadar süren yoğun görüşmelerin ardından metal işçilerinin lehine sonuçlandı. İmzalanan sözleşmeyle ücretler ve sosyal haklarda önemli iyileştirmeler sağlandı.

Türk Metal TOFAŞ Şube Başkanı Mustafa Molla, metal işçilerinin ilk 6 ay için ortalama yüzde 31, ilk yıl sonunda ise sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 47’nin üzerinde zam aldığını belirtti.

Sözleşmeye göre, 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 liranın altında olan üyelere, bu tutarı aşmamak kaydıyla 10 lira iyileştirme yapılacak. Ardından tüm üyelere yüzde 20 oranında zam uygulanacak ve yeni saat ücretlerine seyyanen 17,61 lira eklenecek. Bu düzenlemelerle ilk 6 ayda saat ücretlerinde ortalama yüzde 28,10 artış sağlanacak.

Sosyal haklarda da önemli kazanımlar elde edilirken, Kurban Bayramı yardımı yüzde 75 oranında artırıldı, diğer sosyal yardımlara ise yüzde 50 zam yapıldı. Sosyal yardımlar dahil edildiğinde ilk 6 ay için toplam artış yüzde 31,15’e ulaştı.

Sözleşmenin ikinci 6 ayında ücretlere enflasyon korumalı yüzde 13 zam yapılacak. Böylece ilk yıl sonunda ücretlerde kümülatif artış yüzde 44,76 olurken, sosyal yardımlarla birlikte toplam artış yüzde 47,81’e çıkacak. Üçüncü 6 ayda enflasyona ek 1,5 puan refah payı, dördüncü 6 ayda ise enflasyon oranında artış uygulanacak.

Anlaşmanın açıklanmasının ardından başta TOFAŞ olmak üzere birçok fabrikada metal işçileri sözleşmeyi halaylar ve şarkılarla kutladı.