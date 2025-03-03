Araç Fiyatlarında 100 Bin TL'ye Kadar Düşüş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde galericilik yapan Yahya Anbus, Suriyelilerin dönüşü nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandığını belirtti. Anbus, "Suriyelilerin ülkelerine dönme sürecinin hızlanması, araç piyasasını etkiledi. Dönüş yapacak kişiler, arabalarını bir an önce satmak istiyor. Bu nedenle 200 bin TL'lik bir araç 150 bin TL'ye, 300 bin TL'lik bir araç ise 250 bin TL'ye alıcı bulabiliyor" dedi.

Araç fiyatlarında ortalama 50 bin TL ila 100 bin TL arasında bir düşüş görüldüğünü ifade eden Anbus, "Savaş öncesinde piyasa oldukça hareketliydi. Ayda 8 ila 9 araç satabilirken, şu an bu rakam 3 veya 4'e düştü. Suriyelilerin yoğun satışı nedeniyle ikinci el piyasasındaki fiyatlar baskı altında" diye konuştu.

'Evlerimizi Yeniden İnşa Etmek İçin Satıyoruz'

Geri dönmek için aracını piyasa fiyatının altında sattığını belirten Hasan El Fariz ise "Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte biz de yurdumuza dönüş yapmaya karar verdik. Türkiye'de edindiğimiz mal varlıklarını satıp Suriye'deki harabe haldeki evlerimizi yeniden inşa etmek istiyoruz" dedi.

Normalde 625 bin TL değerindeki arabasını 500 bin TL'ye satmak zorunda kaldığını belirten Fariz, "İnsanlar öncelikli olarak uygun fiyatlı araba almak istiyor. Bunu bildiğimiz için satış fiyatlarını da düşürmek zorundayız. Buradaki varlıklarımızı satarak Suriye'de yeni bir hayat kuracağız" ifadelerini kullandı.

Piyasa Ne Yönde İlerliyor?

Uzmanlar, Suriyelilerin geri dönmesiyle birlikte ikinci el araç piyasasındaki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini öngörüyor. Fazla sayıda aracın piyasaya sürülmesi fiyatları baskı altına alırken, uzun vadede bu durumun düşük fiyatlarla araba almak isteyenler için fırsat yaratabileceği belirtiliyor.

Hatay başta olmak üzere Süriye sınırına yakın illerde ikinci el araba fiyatlarında düşüşün devam etmesi beklenirken, sektör temsilcileri piyasadaki bu değişimin 2025 yılına kadar sürebileceğini ifade ediyor.