Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı organizasyonuyla düzenlenen fuar, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Fuar, bu yıl da uluslararası katılım açısından dikkat çekici bir yoğunluk yaşıyor. 33 ülkeden bakan düzeyinde katılımın gerçekleştiği organizasyonda, 120’nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanı düzeyinde heyetler yer alıyor. 44 ülkeden savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren firmaların stant açtığı IDEF 2025, 400’ün üzerinde uluslararası firmaya ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda; kara, hava, deniz ve siber savunma sistemlerinden modern teknolojilere, insansız araçlardan mühimmat ve yazılım çözümlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergileniyor. Askerî hava araçlarıyla yapılacak özel gösteriler ise fuarın en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

IDEF 2025, sadece ürün tanıtım platformu olmanın ötesinde; ikili iş birliği görüşmeleri, anlaşma imzaları ve teknoloji transferi görüşmeleriyle de sektöre yön veren stratejik bir buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor.