Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından Temsilciler Kurulu Talimatı kapsamında düzenlenen seminerlerin ortak açılış töreni, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. 3 Ağustos'tan bu yana devam eden klasman temsilcilerinin eğitimleri sabahki oturumla sona ererken, üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerinin eğitimleri başladı. Gün boyu süren üst Klasman Temsilcileri (ÜKT) ile Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri (FGAT) semineri öncesi yapılan ortak açılış törenine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, PFDK Başkanı Celal Demirtürk, UÇK Başkanı Mustafa Yiğit Örnek ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin de katıldı.



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Bizim futbola barış ve kardeşliği getirmemiz lazım"

Seminerde bir konuşma yapan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Bildiğiniz üzere yeni seçimlerde futbol ailesi teveccüh gösterdi, bizleri yönetmeye ve Türk futboluna hizmet etmeye seçti. Cenabıallah çıktığımız bu yolda bize teveccüh gösterenlere karşı mahcup etmesin. Adil ve adaletli olmak çok zor bir şey değildir, kaypak olmak zordur, viraj almanız gerekir. Adil olursanız dümdüz gidersiniz, herkesten de takdir alırsınız. Bizim futbola barış ve kardeşliği getirmemiz lazım. Yine önemli olan bir unsur, gençlere örnek olmamız lazım. Adil ve adaletli bir yönetim gösterirsek, ahlak eksikliğini ortadan kaldırıp ahlaklı olursak, inanıyorum ki Türk futbolunun marka değerini uluslararası arenada da layık olduğu yere taşırız" ifadelerini kullandı.



"Adil ve adaletli olmaktan rahatsız olanlar bizden değildir"

Adalet duygusunun hakim olduğu bir futbol ikliminin önemine değinen Başkan Hacıosmanoğlu, "Hakem arkadaşlarıma da onu söyledim, size de aynı şeyi söylüyorum, bir süredir konuşuluyordu, 'Temsilci ve gözlemci raporları sonradan değişiyor, o yapılıyor, bu yapılıyor.'. Bunların hiçbiri ne size yakışır, ne bize yakışır, ne sizin çocuklarınıza ve ailenize taşıdığınız soyadınıza, ne de temsil ettiğiniz camiaya yakışır. Sizden istediğim, forma, renk ayırt etmeden, güçlü güçsüz ayırt etmeden, namuslu bir şekilde gördüklerinizi yazmak. Bunları yazdığınızda da gerçekten rahatsız olanlar olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Biz adil ve adaletli olacağız. Adil ve adaletli olmaktan, bu iklimi oluşturmaktan rahatsız olanlar zaten bizden değildir" şeklinde konuştu.



"Futbol ailesinin patronu kulüplerimizin başkanları, gerçek sahibi de taraftarlardır"

Futbolun olmazsa olmazının stadyumları dolduran taraftarlar olduğunun altını çizen Başkan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz futbol ailesine şunu söyledik, futbol ailesinin patronu, camialarını temsil eden kulüplerin başkanları, gerçek sahibi de statları dolduran taraftarlardır. Dün akşam Süper Kupa'yı oynadık, onlar olmasa, statta taraftar olmasa futbol diye bir şey olur mu? Onlar da özveriyle bu kardeşlik iklimine katkı sağlayacak ama sizlerden ricam, asli göreviniz, adil ve adaletli olarak gördüğünüzü yazmanız."



"Amacımız cezaya neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmak"

Türk futbolunu hak ettiği seviyeye taşıma temennisini dile getiren Başkan Hacıosmanoğlu, "Amacımız insanları ceza ile terbiye etmek değil, kardeşlik iklimine uyan şekilde kucaklamak, cezaya neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmak. Bu da bizim elimizde. Hakem arkadaşlarımız sahada adil ve adaletli olacak, siz de tribünden gördüklerinizi adil, adaletli ve ahlaklı bir şekilde yazacaksınız. Ondan sonrası da zaten bize kalıyor. Hep beraber el birliğiyle Türk futbolunu layık olduğu yere taşımayı Cenabıallah bizlere nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Seminerin ilk iki gününde; TFF Temsilci İşleri Koordinatörü Baki Şahin "Olayların - İhlallerin Raporlanması ve Kurulun Çalışma Prensipleri", Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım "Kurul Tanıtımı, İdari Konular ve İstatistikler", Klasman Temsilci Davut Numanoğlu "Temsilci Etkinlik Süreci", Temsilciler Kurulu Üyesi Haydar Özdemir "Müsabaka Güvenlik Amiri ve Temsilci İlişkileri", Temsilciler Kurulu Üyesi Osman Diyadin "Sosyal Medya Kullanımı", Ahmet Sula "Farkındalık ve Motivasyon", Üst Klasman Temsilcisi Dr. Berk Özbek "Spor Müsabakalarında Acil Durum ve Risk Yönetimi", TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın "Maç Planlama" konusunda temsilcilere sunum yaptı. Ayrıca gün sonunda temsilciler öneriler konusunda ertesi gün sunum yapmak üzere kendi aralarında toplanarak çalışmalar yaptı.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Temsilciler Kurulu Üyeleri ile birlikte temsilcilik görevleri sona eren Bülent Bayazıt, Sarper Sur ve Ufuk Ilgaz'a hizmetleri için teşekkür ederek, forma ve plaket takdim etti.