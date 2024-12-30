Millî Kanatların İlk Uçuşu

HÜRKUŞ, Akıncı Üssü’nden havalanarak gerçekleştirdiği 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşmayı başardı. Bu tarihi uçuş, Türk savunma sanayisinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu anı “tarifi mümkün olmayan bir gurur” olarak nitelendirirken, “Bu başarıda emeği geçen tüm kahramanlarımızı kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Teröre Karşı Millî Direniş: Zahide Güçlü Ekici’nin Anısı Yaşatıldı

TUSAŞ, geçtiğimiz aylarda yaşanan hain terör saldırısında kaybettiği mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin aziz hatırasını, HÜRKUŞ’un ilk uçuşunda yaşattı. Zahide’nin kızı tarafından yapılan, üzerinde “İyi ki varsın TUSAŞ” yazılı ve HÜRKUŞ’un resmedildiği bir çizim, uçağa yerleştirilerek milletimizin birlik ve direniş ruhu yansıtıldı. TUSAŞ çalışanları, “Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” diyerek teröre karşı kararlılıkla cevap verdi.

Sınıfının Zirvesinde Bir Uçak: HÜRKUŞ

HÜRKUŞ, yapısal ağırlığı azaltılmış, aerodinamik iyileştirmelerle donatılmış ve sınıfının en akrobatik, en yüksek performanslı uçağı olarak tasarlandı. Yüzde yüz yerli ve millî çözümlerle donatılan uçakta, Kanopi, Soğutma Sistemi, Hidrolik Pompa, Telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli üretim olarak kullanıldı. Bu başarı, Türk savunma sanayisinin yerlilik oranını artırırken, millî ekosistemin güçlenmesine de büyük katkı sağladı.

55 HÜRKUŞ Türk Semalarında Olacak

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında, 15 HÜRKUŞ 2025 yılında, kalan 40 uçak ise 2027 yılına kadar Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Eğitim uçağı olarak görev yapacak bu millî platformların, Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak stratejik katkı sunması bekleniyor.

Gökyüzünde Millî Zafer

Türk mühendislerinin alın teri, azmi ve vatan sevgisiyle şekillenen HÜRKUŞ, sadece bir uçak değil, bağımsızlık yolundaki kararlılığımızın bir nişanesi. Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracak bu millî başarı, milletimize umut, dosta güven ve düşmana korku salıyor. Türk milletinin geleceği, HÜRKUŞ’un kanatlarında daha da yükselecek!