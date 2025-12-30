Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik, 2025 yılının Kasım ve Aralık aylarında katıldığı üç ayrı prestijli platformda aldığı ödül ve takdirlerle e-ticaret lojistiği, dijitalleşme ve liderlik alanlarında ortaya koyduğu güçlü performansı somut başarılarla taçlandırdı. Devlet destekli organizasyonlardan ulusal zirvelere uzanan bu ödüller, Horoz Lojistik’in yalnızca operasyonel gücünü değil; stratejik vizyonunu ve sektöre sunduğu yüksek katma değeri de açık biçimde ortaya koydu.

Türkiye E-Ticaret Haftası’nda Çifte Takdir

Horoz Lojistik, 21–22 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası 2025 etkinliğinde yer aldı. Etkinlikte Horoz Lojistik Yurtiçi Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık, “Platform Ekonomisinden Deneyim Ekonomisine” başlıklı panelde konuşmacı olarak sahne aldı.

Panel oturumu sırasında Horoz Lojistik adına verilen ödül, İlker Özkocacık tarafından sahnede teslim alındı. Ödül; T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu ve Küresel İlişkiler Başkanı Ozan Acar tarafından takdim edildi. Bu ödül, Horoz Lojistik’in e-ticaret ekosistemine sunduğu katkıların devlet ve sektör nezdinde ortak biçimde tescillenmesi niteliğini taşıdı.

Aynı etkinlik kapsamında Özkocacık, panelde sunduğu katkılar dolayısıyla ikinci kez sahneye davet edilerek takdir plaketi ile onurlandırıldı. Böylece Horoz Lojistik, tek bir organizasyon kapsamında iki ayrı resmi takdir alarak dikkat çekti.

Dijitalleşmede Altın Ödül

Horoz Lojistik’in dijital depo çözümü E-Depo, 9 Aralık 2025 tarihinde Pazarlama Türkiye organizasyonuyla düzenlenen E-Ticaret Zirvesi 2025 kapsamında “Yılın E-Depo Markası – Altın Ödül”e layık görüldü. Bu ödül, Horoz Lojistik’in dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet odağında geliştirdiği çözümlerin sektör tarafından en üst seviyede takdir edildiğini ortaya koydu.

Liderlik Platformunda Üst Düzey Temsil

Horoz Lojistik, 10 Aralık 2025 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Leadership Network Summit’te de üst düzey liderlik temsiliyle yer aldı. Leadership Network ve Eduplus organizasyonuyla düzenlenen zirvede Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, konuşmacı olarak sahne alarak dönüşen iş dünyası, liderlik yaklaşımları ve gelecek stratejilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Üç Ödül, Güçlü Bir Kapanış

Horoz Lojistik’in 2025 yılının son iki ayında elde ettiği üç ödül ve resmi takdir, şirketin e-ticaret lojistiği, dijitalleşme ve kurumsal yönetim alanlarında izlediği stratejinin sahadaki güçlü karşılığı olarak öne çıktı. Yılın son döneminde art arda gelen bu başarılar, Horoz Lojistik’in sektördeki öncü rolünü pekiştirirken, şirketin gelecek dönem hedeflerine de güçlü bir zemin oluşturdu.