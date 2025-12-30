Kurumsal yapılanmasını stratejik hedefleri doğrultusunda sürekli olarak geliştiren Mercedes-Benz Türk, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni atamaları duyurdu. Bu kapsamda Kamyon Filo Satış, Kamyon Ürün Yönetimi ve İletişim alanlarında organizasyonel değişiklikler gerçekleştiriliyor.

Çağdaş Özen, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü olarak atandı.

Mercedes-Benz Türk bünyesinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Çağdaş Özen, 1 Ocak 2026 itibarıyla Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü olarak görev almaya başlayacak. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Özen, Mercedes-Benz Türk kariyerine 2010 yılında Satış Sonrası Hizmetler departmanında başladı. 2011–2016 yılları arasında Kamyon Filo Satış Koordinatörü olarak görev yapan Özen, 2016–2019 döneminde İcra Kurulu Başkanı Asistanı pozisyonunda bulundu. Özen, 2019 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Kamyon Ürün Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapıyordu.

Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Ürün Yönetimi Grup Müdürü olarak atandı.

Serra Yeşilyurt, 1 Ocak itibarıyla Mercedes-Benz Türk Kamyon Ürün Yönetimi Grup Müdürü olarak görev almaya başlayacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan, Almanya’da İşletme ve Fransa’da Ekonomi alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Yeşilyurt, Mercedes-Benz Türk kariyerine 2014 yılında Bayi Ağı ve İş Geliştirme departmanında Strateji Uzmanı olarak başladı. 2018 yılından bu yana Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Grup Müdürü olarak görev yapan Yeşilyurt, yeni görevinde kamyon ürün portföyünün yönetiminden sorumlu olacak.

Miray Demirel, Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü olarak görev yapmaya başlayacak.

Mercedes-Benz Türk, organizasyonel değişiklikler kapsamında iletişim yapılanmasını yeniden düzenliyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla Kurumsal İletişim ile Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri faaliyetleri, İletişim Departmanı çatısı altında bir arada yürütülecek. Bu kapsamda Miray Demirel, Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü olarak görev yapmaya başlayacak.

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Miray Demirel, Mercedes-Benz Türk’teki kariyerine 2010 yılında başladı. Demirel, 2011-2020 yılları arasında Bayi Ağı ve İş Geliştirme departmanında çeşitli görevler üstlendi. 2020 yılından bu yana Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Demirel, yeni görevinde şirketin tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Şirket içi rotasyonları destekleyen Mercedes-Benz Türk, bu organizasyonel değişikliklerle müşteri odaklı yaklaşımını güçlendirerek sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekliyor.