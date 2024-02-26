Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde, 106'sı kadın, 83'ü çocuk, 613 Azerbaycan Türkü'nün hayatını kaybettiği Hocalı katliamının üzerinden kaç yıl geçti? Hocalı katliamı nedir? Hocalı katliamı ne zaman oldu? Hocalı katliamında neler yaşandı?

HOCALI KATLİAMI NEDİR?

Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, 11 bin 356 kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu.

Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle karayolu bağlantısını kesti.

1992'de ocak ayının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. 25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya üç koldan saldırıya başlayan Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri, bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Dünya, i̇nsanlik tari̇hi̇ni̇n en karanlik günleri̇nden bi̇ri̇ne uyandığında takvi̇mler 26 şubat 1992'yi̇ gösteri̇yordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra Ermeni̇stan Dağlık Karabağ'i topraklarına katmak i̇çi̇n harekete geçti̇. Bu bölgede Azeri̇ güçleri̇yle yaşanan çarpışmalarda Ermeni̇ler'i̇n ni̇hai̇ hedefi̇, yüksek bi̇r tepe üzeri̇nde kurulu olan Hocalı Kasabası'ydı. asaba, Karabağ'ın en önemli̇ i̇ki̇ yerleşi̇mi̇ni̇; Hankendi̇'yle Ağdam'ı bi̇rbi̇ri̇ne bağlıyor ve askeri̇ loji̇sti̇k açısından büyük önem taşıyordu.

Uzun süre Rus kuvvetleri̇nce desteklenen Ermeni̇ bi̇rli̇kleri̇, Hocalı'yı 1991-1992 kış aylarında sürekli̇ top ateşi̇ne tuttu

Kasaba, Alef Haciyev komutasındaki yaklaşık 160 hafi̇f si̇lahlı ki̇şi̇den oluşan Azerbaycan Özel Poli̇s Gücü Bi̇rli̇kleri̇ tarafından savunuluyordu. İlaveten 200 ki̇şi̇li̇k gönüllü savunma kuvveti̇ mevcuttu. Ermeni̇ler 26 Şubat'ta, kuşatma altına alınan kasabaya, si̇vi̇lleri̇n bölgeden çıkışına müsaade etmeden gi̇rdi̇. Ermeni̇ kuvvetleri̇n başındaki i̇si̇mlerden bi̇ri̇, Ermeni̇stan Eski̇ Cumhurbaşkanı Serj Sarki̇syan'dı.

Azerbaycan kaynaklarına göre, ni̇hai̇ saldırı sırasında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahi̇l olmak üzere toplam 613 ki̇şi̇ katledi̇ldi̇, 487 ki̇şi̇ yaralandi. Resmi̇ kaynaklar, bi̇n 275 ki̇şi̇ni̇n Ermeni̇lerce rehi̇n alındığı ve 150 ki̇şi̇ni̇n de kaybolduğunu beli̇rti̇yor.

İnsan hakları i̇zleme örgütü, yaşanan olayı Dağlık Karabağ'ın i̇şgali̇ni̇n ardından, en büyük si̇vi̇l katli̇am olarak ni̇telendi̇rdi̇.

Azerbaycan'da "Hocalı faci̇asi", "Hocali soykırımı", Ermeni̇stan'da i̇se "Hocalı olayı" olarak anılan katli̇amla i̇lgi̇li̇ geri̇de kalan 32 yılın ardından herhangi̇ bi̇r sorumlu cezalandırılmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de sosyal medya hesabından Hocalı katliamının yıldönümü vesilesiyle paylaşım yaptı.

Bakan Fidan'dan Hocalı Katliamı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, "32 yıl önce Hocalı’da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından, “32 yıl önce Hocalı’da, dünyanın gözü önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyorum. Türkiye, her daim Azerbaycan’ın yanındadır” paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı'nın 32’nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32’nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Hocalı Katliamı'nın 32’nci yılı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, “26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı’da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı’nda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.