Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata tam katılımlarını sağlamak, ekonomik ve toplumsal yaşamda bağımsız olarak yer almalarını desteklemek amacıyla geliştirilen kapsayıcı yardım programları kapsamında haziran ayı ödemelerine başlandı. Bakanlık tarafından yürütülen insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde, hak sahiplerinin hesaplarına bu ay da düzenli ödemeleri aktarılıyor.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya büyük bir hassasiyetle devam ettiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, haziran ayı dönemi için yaklaşık 4,7 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 3,7 milyar lirası ise engelli aylığı olmak üzere toplamda 8,4 milyar lira tutarındaki ödemelerin vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirterek, tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.