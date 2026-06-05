Yılın ilk 5 ayı geride kalırken, maaşlara yansıyacak enflasyon farkı büyük oranda şekillendi. Gözler şimdi nihai oranları belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.

Memur ve Memur Emeklisi İçin Hesaplar Değişti

Toplu sözleşme gereği 2026 yılının ikinci altı ayı için %7 zam alacak olan memurların, enflasyon farkı elde edebilmesi için ilk altı aylık enflasyonun %11 barajını aşması gerekiyordu.

5 Aylık Netleşen Oran: Mayıs ayı verileriyle birlikte memur ve memur emeklisinin 5 aylık kümülatif zam oranı %12,40 olarak hesaplandı.

Haziran Beklentisi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki %1,52'lik Haziran beklentisi gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerinin nihai Temmuz zammının %14,12 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Unvanlara Göre Tahmini Memur Maaşları (TL)

Açıklanan 5 aylık verilere ve Haziran ayı tahminlerine göre unvan bazında maaş tablosu şu şekilde şekillendi:

Unvan Mevcut Maaş %10,51 (Taban Fark) %14,23 (Olası Üst Sınır) Uzman Doktor 1/4 150.426 166.234 171.829 Profesör 1/4 135.089 149.289 154.313 Mühendis 1/4 96.211 106.324 109.900 Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4 94.384 104.305 107.817 Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 100.088 103.449 Avukat 90.000 99.459 102.807 Başkomiser 3/1 89.214 98.592 101.924 Polis Memuru 8/1 81.617 90.196 93.233 Uzman Öğretmen 1/4 81.219 89.756 92.779 Vaiz 1/4 76.653 84.711 87.562 Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 74.770 82.628 85.407 Öğretmen 1/4 73.368 81.079 83.806 Teknisyen (Lise Mez.) 11/1 66.870 73.899 76.385 Memur (Üniv. Mez.) 9/1 64.397 71.167 73.561

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin 5 Aylık TÜFE Tablosu

Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif verilere göre netleşen yeni maaş tablosu (mevcut kök maaş üzerinden) şu şekildedir:

Mevcut: 20.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 23.320 TL

Mevcut: 22.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 25.652 TL

Mevcut: 25.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 29.150 TL

Mevcut: 30.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 34.980 TL

Mevcut: 35.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 40.810 TL

Mevcut: 37.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 43.142 TL