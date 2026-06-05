Yılın ilk 5 ayı geride kalırken, maaşlara yansıyacak enflasyon farkı büyük oranda şekillendi. Gözler şimdi nihai oranları belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.

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Memur ve Memur Emeklisi İçin Hesaplar Değişti

Toplu sözleşme gereği 2026 yılının ikinci altı ayı için %7 zam alacak olan memurların, enflasyon farkı elde edebilmesi için ilk altı aylık enflasyonun %11 barajını aşması gerekiyordu.

  • 5 Aylık Netleşen Oran: Mayıs ayı verileriyle birlikte memur ve memur emeklisinin 5 aylık kümülatif zam oranı %12,40 olarak hesaplandı.

  • Haziran Beklentisi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki %1,52'lik Haziran beklentisi gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerinin nihai Temmuz zammının %14,12 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Unvanlara Göre Tahmini Memur Maaşları (TL)

Açıklanan 5 aylık verilere ve Haziran ayı tahminlerine göre unvan bazında maaş tablosu şu şekilde şekillendi:

Unvan Mevcut Maaş %10,51 (Taban Fark) %14,23 (Olası Üst Sınır)
Uzman Doktor 1/4 150.426 166.234 171.829
Profesör 1/4 135.089 149.289 154.313
Mühendis 1/4 96.211 106.324 109.900
Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4 94.384 104.305 107.817
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 100.088 103.449
Avukat 90.000 99.459 102.807
Başkomiser 3/1 89.214 98.592 101.924
Polis Memuru 8/1 81.617 90.196 93.233
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 89.756 92.779
Vaiz 1/4 76.653 84.711 87.562
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 74.770 82.628 85.407
Öğretmen 1/4 73.368 81.079 83.806
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1 66.870 73.899 76.385
Memur (Üniv. Mez.) 9/1 64.397 71.167 73.561

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin 5 Aylık TÜFE Tablosu

Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif verilere göre netleşen yeni maaş tablosu (mevcut kök maaş üzerinden) şu şekildedir:

  • Mevcut: 20.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 23.320 TL

  • Mevcut: 22.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 25.652 TL

  • Mevcut: 25.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 29.150 TL

  • Mevcut: 30.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 34.980 TL

  • Mevcut: 35.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 40.810 TL

  • Mevcut: 37.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 43.142 TL

Yukarıdaki tablolarda yer alan rakamlar 5 aylık kesinleşen veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hesaplanmıştır. Nihai zam oranları ve kuruşu kuruşuna netleşecek maaşlar, Temmuz ayı başında TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle resmiyet kazanacak.