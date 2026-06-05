Yılın ilk 5 ayı geride kalırken, maaşlara yansıyacak enflasyon farkı büyük oranda şekillendi. Gözler şimdi nihai oranları belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi.
Memur ve Memur Emeklisi İçin Hesaplar Değişti
Toplu sözleşme gereği 2026 yılının ikinci altı ayı için %7 zam alacak olan memurların, enflasyon farkı elde edebilmesi için ilk altı aylık enflasyonun %11 barajını aşması gerekiyordu.
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5 Aylık Netleşen Oran: Mayıs ayı verileriyle birlikte memur ve memur emeklisinin 5 aylık kümülatif zam oranı %12,40 olarak hesaplandı.
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Haziran Beklentisi: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki %1,52'lik Haziran beklentisi gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerinin nihai Temmuz zammının %14,12 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Unvanlara Göre Tahmini Memur Maaşları (TL)
Açıklanan 5 aylık verilere ve Haziran ayı tahminlerine göre unvan bazında maaş tablosu şu şekilde şekillendi:
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%10,51 (Taban Fark)
|%14,23 (Olası Üst Sınır)
|Uzman Doktor 1/4
|150.426
|166.234
|171.829
|Profesör 1/4
|135.089
|149.289
|154.313
|Mühendis 1/4
|96.211
|106.324
|109.900
|Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4
|94.384
|104.305
|107.817
|Araştırma Görevlisi 7/1
|90.568
|100.088
|103.449
|Avukat
|90.000
|99.459
|102.807
|Başkomiser 3/1
|89.214
|98.592
|101.924
|Polis Memuru 8/1
|81.617
|90.196
|93.233
|Uzman Öğretmen 1/4
|81.219
|89.756
|92.779
|Vaiz 1/4
|76.653
|84.711
|87.562
|Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
|74.770
|82.628
|85.407
|Öğretmen 1/4
|73.368
|81.079
|83.806
|Teknisyen (Lise Mez.) 11/1
|66.870
|73.899
|76.385
|Memur (Üniv. Mez.) 9/1
|64.397
|71.167
|73.561
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin 5 Aylık TÜFE Tablosu
Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif verilere göre netleşen yeni maaş tablosu (mevcut kök maaş üzerinden) şu şekildedir:
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Mevcut: 20.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 23.320 TL
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Mevcut: 22.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 25.652 TL
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Mevcut: 25.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 29.150 TL
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Mevcut: 30.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 34.980 TL
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Mevcut: 35.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 40.810 TL
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Mevcut: 37.000 TL $\rightarrow$ 5 Aylık TÜFE'li: 43.142 TL
Yukarıdaki tablolarda yer alan rakamlar 5 aylık kesinleşen veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hesaplanmıştır. Nihai zam oranları ve kuruşu kuruşuna netleşecek maaşlar, Temmuz ayı başında TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle resmiyet kazanacak.