Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerin asılsız ve manipülatif olduğu vurgulanarak, KMTS’nin “yastık altı altınları hedef alan bir varlık takibi sistemi” olmadığı belirtildi. Açıklamada, sistemin yalnızca üretim sürecini kapsadığı ve vatandaşların sahip olduğu altınlara yönelik herhangi bir izleme ya da kayıt içermediği ifade edildi.

KMTS’nin, piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretiminin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzeri kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart hale getirileceği, güvenlik unsurları sayesinde vatandaşların doğrulanabilir ve güvenli altına erişiminin sağlanacağı bildirildi.

Bakanlık, KMTS kapsamında üretilen altının kim tarafından alındığı ya da satıldığına dair herhangi bir takip yapılmadığını belirterek, sistemin “varlık takibi” olarak sunulmasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, bu altınla mülk edinemeyeceği ya da sisteme dahil edemeyeceği yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Altın bozdurma işlemleri, kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla mevcut mevzuat çerçevesinde yapılmaya devam etmektedir. Bu işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.”

30 bin lira ve üzerindeki işlemlerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulamasının yalnızca altın alım satımına özgü olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun Vergi Usul Kanunu kapsamında tüm emtia alım satımlarında geçerli olduğu hatırlatıldı.

Bakanlık, gram altın ve çeyrek altınlarda ayar ve gramaj sahteciliğine karşı tüketiciyi ve kuyumcuları korumayı amaçlayan düzenlemelerin, “altına el konulacağı” veya “altının geçersiz sayılacağı” şeklinde sunulmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamanın sonunda, kamuoyunu yanıltmaya ve finansal piyasalara olan güveni zedelemeye yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapılarak, “Yanıltıcı ve kara propaganda niteliği taşıyan paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır” denildi.