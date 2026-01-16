Şirket payları, bugün itibarıyla “ZGYO” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong törenine; Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ZGYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kerem Eren, yönetim kurulu üyeleri Fatma Eren ve Merve Eren ile halka arz sürecinde aracı kurum olarak görev alan Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gayrimenkul şirketlerinin GYO yapısına geçerek sermaye piyasalarına açılmasının, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ergun, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzıyla birlikte kurumsallaşma, şeffaflık ve finansal dayanıklılık alanlarında önemli bir eşiği geride bıraktığını vurguladı.

Ergun, şirketin yeni ortaklarından aldığı güçle mevcut yatırımlarını tamamlayarak yeni projeleri hayata geçireceğini belirterek, halka arz sürecinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Yaklaşık 3 kat taleple tamamlanan başarılı bir halka arz”

ZGYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kerem Eren ise törende ve sonrasında yaptığı değerlendirmede, halka arz sürecinin yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Eren, “Gayet başarılı ve güzel bir halka arz sürecimiz oldu. Yaklaşık 3 kat talep ile süreci tamamladık. Şu ana kadar her şey beklentilerimiz doğrultusunda ilerliyor” dedi.

ZGYO’nun faaliyet alanına ilişkin bilgi veren Eren, şirketin klasik konut üretimi veya kısa vadeli satış odaklı projelerden farklı bir strateji izlediğini vurguladı. ZGYO’nun tamamen yatırım amaçlı gayrimenkullere odaklanan bir GYO olduğunu belirten Eren, “Biz yapsat anlayışından ziyade, uzun vadeli nakit akışı sağlayan ve gayrimenkul değerini zaman içinde maksimize eden projelere yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara merkezli iki büyük proje 2026’da başlıyor

Mevcut projelere ilişkin de bilgi veren Eren, şirketin halihazırda iki aktif projesinin bulunduğunu ve her iki projenin de Ankara’da konumlandığını söyledi. Bu projelerden birinin sağlık turizmine yönelik bir merkez olacağını belirten Eren, diğer projenin ise yabancı diplomatlar ve büyükelçilikler için tasarlanan, uzun vadeli gelir üretmeyi hedefleyen bir villa sitesi olduğunu aktardı.

Eren ayrıca, doğayla iç içe konumlanacak doğal sağlık ve turizm otelleri projelerinin de portföyde yer aldığını ifade ederek, “Eğitimden sağlığa, turizmden lojistiğe kadar farklı sektörlerde fizibilitesini güçlü gördüğümüz yatırımlarla değer üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine katılarak ZGYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kerem Eren’den şirketin halka arz süreci ve yatırım planlarına ilişkin bilgi aldı.

“Önümüzdeki 10 yılda büyüyen bir yatırım trendi izleyeceğiz”

ZGYO’nun uzun vadeli vizyonuna da değinen Ahmet Kerem Eren, önümüzdeki 10 yılda istikrarlı bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Eren, “Her yıl büyüyen bir trendle yatırım amaçlı gayrimenkullere odaklanmaya devam edeceğiz. Ankara’dan başlayarak farklı şehirlerde ve yurt dışında projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Değer yaratan, nakit akışı güçlü bir portföy oluşturarak hedeflerimize ilerleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerinin şirketin temel yapı taşları olduğunu vurgulayan Eren, yatırımcı güvenini uzun vadede korumayı en önemli öncelikleri arasında gördüklerini sözlerine ekledi.