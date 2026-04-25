Temettü dağıtma kararı alan şirketler arasında öne çıkan isimlerden biri Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) oldu. Şirket, hisse başına brüt 1,5297 TL temettüyü dört taksit halinde yatırımcılarına sunacak. Ödeme takvimi ise 12 Mayıs, 14 Temmuz, 22 Eylül ve 17 Kasım olarak planlandı.

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) de yatırımcısına temettü verecek şirketler arasında yer aldı. Şirket, hisse başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü ödemesini 18 Haziran’da gerçekleştirecek.

Listenin zirvesinde ise Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) bulunuyor. Şirket, hisse başına 5,7545 TL ile en yüksek temettü ödemesini 11 Mayıs tarihinde yapacağını açıkladı.

Öte yandan bazı şirketler bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı. Tarkim Bitki Koruma (TARKM), Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT), Karel Elektronik (KAREL), GSD Denizcilik (GSDDE), GSD Holding (GSDHO) ve Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN) kârlarını bünyede tutmayı tercih etti.

Açıklanan kararlar, Borsa İstanbul’da temettü verimi odaklı yatırım stratejilerini yeniden gündeme taşırken, yatırımcıların gözünü şirketlerin nakit dağıtım politikalarına çevirdi. Temettü dağıtan ve dağıtmayan şirketler arasındaki bu ayrışmanın, hisse performanslarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.