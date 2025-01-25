İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde yapılan esir takasının 2’ncisi bugün gerçekleştirildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün Kızılhaç’a teslim edilen 4 İsrailli kadın askerin görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 4 İsraillinin Kızılhaç yetkililerine teslim edilmeden önce araçla Gazze şehrindeki Filistin Meydanı'na götürüldüğü anlar yer aldı. Esirlerin bir aracın içinde güler bir halde yolculuk ettiği ve ellerinde Hamas tarafından verilen belgeleri ve hediyelik eşyaları tuttukları görüldü.