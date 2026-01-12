Üç gün süren programda; markalaşmadan dijitalleşmeye, finansal okuryazarlıktan yapay zekâya uzanan başlıklarda eğitimler, panel ve uygulamaya dönük workshoplar gerçekleştirildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliğinin ülkenin kalkınma hedefleriyle doğrudan ilişkili stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında hayata geçirdiği Master Class Eğitim Programı, 9-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya başvuran kadın girişimciler arasından seçilen 100 finalist, üç gün süren eğitim programında sürdürülebilir büyüme, markalaşma ve yeni iş modelleri konularında eğitimlere katıldı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, programın kapanış gününde yaptığı değerlendirmede, kadın girişimciliğinin her geçen yıl geliştiğini belirterek şunları söyledi: “Kadın girişimcilerin üretime kattığı değer, ekonomiye sağladığı dinamizm ve topluma verdiği ilham, sürdürülebilir büyümenin en sağlam dayanaklarındandır. Halkbank olarak biz, bu dinamizmi büyütmek ve kadın girişimcilerin yolunu açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 2021 yılından bu yana 264 bin kadın girişimciye toplam 120 milyar TL finansman desteği sağladık. Ülkemizde kadın girişimciler kullandırılan her 3 krediden birini bankamız kullandırmakta ve bu alandaki lider konumunu sürdürmektedir.”

Uzman isimlerden girişimcilik eğitimleri

Bu yıl beşincisi yapılacak Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında düzenlenen Master Class Eğitim Programı’nda; alanında uzman isimler, kadın girişimcilerle bir araya geldi, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Eğitimlerde; kişisel marka ve iletişim, marka yönetimi, dijital pazarlama ve sosyal medya, girişimcilik 101, etik yapay zekâ kullanımı, finansal okuryazarlık, e-ticaret, vizyoner liderlik ve network gibi günümüz girişimciliğinin öne çıkan başlıkları ele alındı.

Programın son gününde düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” panelinde ise farklı sektörlerden kadın girişimciler deneyimlerini katılımcılarla paylaştı, girişimcilik yolculuğunda karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerine konuşuldu.

Kadın girişimcilere bütüncül destek

Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi temel öncelikleri arasında gören Halkbank, finansmanın yanı sıra eğitim, mentörluk ve marka görünürlüğü alanlarında da destekler sunarak, kadın girişimcilere bütüncül olarak katkı sağlamaya devam etmektedir. Banka; Üreten Kadınlar Buluşmaları ve Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi ile kadın girişimcilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı ve iş ağlarını güçlendirmeyi hedeflemekte, ayrıca güçlü iş birlikleriyle gerçekleşen Yükselen Kadınlar ve Kadın Acentelerle Büyüyoruz projeleri ile kadın girişimciliğinin farklı alanlarda yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır.

Üreten Kadınlar Yarışması’nın ödül töreni 13 Şubat 2026’da düzenlenecek.