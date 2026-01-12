ICFE 2026 İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

HALI SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL VİTRİNİNDE MERİNOS İMZASI

3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve yüzde 17’lik küresel payıyla Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci halı ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye, sektörün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan ICFE 2026 International Carpet & Flooring Expo’ya ev sahipliği yaptı. İstanbul Fuar Merkezi’nde üçüncü kez düzenlenen fuar, hem sektörün gücünü ortaya koydu hem de yeni ticari iş birliklerinin kapısını araladı.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nin (GAHİB) iş birliğinde, TÜYAP organizasyonuyla hayata geçirilen ICFE 2026 International Carpet & Flooring Expo, 6-9 Ocak tarihleri arasında 11 salonda ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye’den ve dünyadan halı ile zemin kaplamaları sektörünün önde gelen üreticilerini bir araya getiren fuar, bir kez daha İstanbul’u sektörün küresel merkezlerinden biri haline getirdi.

Merinos Halı Avrupa Genel Müdürü Çağlar Kepekçi:

“Türkiye artık halının merkezi”

İstanbul’un halı sektöründeki rolüne dikkat çeken Kepekçi, son yıllarda fuarın Türkiye’de düzenlenmesinin sektöre büyük katkı sağladığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye artık halının merkezi konumunda. Özellikle Gaziantep, dünyada üretilen her iki makine halısından birini üreten bir şehir. Merinos olarak biz de bu lokomotif yapının öncü firmalarından biriyiz. Bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya devam ediyoruz.”

Avrupa’da 30 bin halı, her gün dağıtımda

Merinos’un Avrupa operasyonlarına da değinen Kepekçi, Almanya merkezli yapılanmanın geldiği noktayı şu sözlerle anlattı:

“Avrupa’da yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanda, 100 personelimizle her gün 30 bin adet halının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu hacmi ikiye katlamayı hedefliyoruz.”

Merinos’un entegre üretim gücüne dikkat çeken Kepekçi, hammadde üretiminden nihai ürüne kadar güçlü bir yapıya sahip olduklarını vurgulayarak, verimli ve sürdürülebilir üretimle rekabette öne çıkmayı amaçladıklarını ifade etti.

ICFE 2026’ya 1000 yeni ürünle katıldı

Merinos’un ICFE 2026’ya yaklaşık 1000 farklı ürünle katıldığını belirten Kepekçi, fuar süresince dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere yeni koleksiyonların tanıtıldığını söyledi. Fuarda görev alan yaklaşık 100 kişilik ekip, 50’den fazla ülkeden gelen alıcılarla birebir temas kuruyor.

80’den fazla ülkeye ihracat

Merinos ürünlerinin 80’in üzerinde ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Kepekçi, en büyük pazarların ABD ve Avrupa olduğunu belirtti. Asya ve Orta Doğu pazarlarında da güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Kepekçi, müşteri taleplerine göre esnek üretim anlayışının Merinos’un en önemli avantajlarından biri olduğunu söyledi.

2026 trendleri: Yeşil ve kahverengi öne çıkıyor

Halı sektöründe renk ve tasarım trendlerine de değinen Kepekçi, 2026’ya ilişkin öngörülerini şöyle paylaştı:

“Pantone’un belirlediği trendler ev tekstilinde önemli bir referans. 2025 ve 2026’nın ilk döneminde elma yeşili ve kahverengi özellikle Avrupa’da çok güçlü bir trend yakaladı. Gri, bej ve krem ana renkler olmaya devam ederken, bu renkler yan tonlarla zenginleşiyor.”

Almanya’da yeni kampüs yatırımı

Merinos’un Almanya’daki Medipa Kampüsü yatırımı hakkında da bilgi veren Kepekçi, 2026 yılında inşaat sürecinin başlayacağını açıkladı. 80 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni kampüsle birlikte Avrupa’daki istihdamın artacağını belirten Kepekçi, günlük 75 bin adet halı dağıtım kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

“Almanya’da satılan her iki halıdan biri Merinos”

Merinos’un Avrupa pazarındaki gücünü net bir ifadeyle ortaya koyan Kepekçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün Almanya’da satılan her iki halıdan biri Merinos. Hedefimiz bu başarıyı diğer Avrupa ülkelerine de yaymak.”

Çin’le rekabet, verimlilikle mümkün

Çin ile rekabet konusuna da değinen Kepekçi, yüksek işçilik maliyetlerine rağmen verimlilik ve entegre üretimle rekabet avantajı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Önümüzdeki dönemi pozitif gördüklerini ifade eden Kepekçi, yatırımların süreceğini ve büyüme hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.

ICFE 2026, Türkiye halı sektörünün küresel gücünü bir kez daha ortaya koyarken, İstanbul’u sektörün uluslararası buluşma noktalarından biri olarak konumlandırmayı başardı. Fuardan çıkan yeni iş birlikleri ve yatırımların, önümüzdeki dönemde ihracata ve sektörel büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.