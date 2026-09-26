Fenerbahçe'de transfer gündemini doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. FIFA'nın resmi Registration Bans sisteminde sarı-lacivertli kulüp, 3 transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yapmasını kısıtlayan yaptırım kapsamında yer aldı.

FIFA'nın kayıtlarında yer alan yaptırımın kalıcı bir yasak olmadığı, dosyaya konu olan mali yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde kaldırılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu kayıt, Fenerbahçe'nin üç dönem boyunca kesin olarak transfer yapamayacağı anlamına gelmiyor.

FIFA kaydında 3 dönemlik kısıtlama

FIFA'nın kamuya açık sistemindeki güncel kayıtta Fenerbahçe'nin adına 3 registration period karşılığı yaptırım bulunuyor.

Bu tür bir yaptırımın temel sonucu, kulübün yeni futbolcuları resmi olarak tescil ettirmesinin kısıtlanması. Dolayısıyla yaptırım yürürlükte kaldığı sürece Fenerbahçe'nin yeni transferlerini oyuncu kaydına geçirmesi mümkün olmayabilir.

Ancak sistemdeki kaydın yanında yaptırımın ödeme şartına bağlı olarak kaldırılabileceğine ilişkin bilgi bulunması, dosyanın çözülebilir nitelikte olduğunu gösteriyor.

Yasak hangi dosyadan kaynaklanıyor?

Gelişmenin en dikkat çekici noktalarından biri ise yaptırımın hangi mali dosyadan kaynaklandığının henüz netleşmemiş olması.

FIFA'nın mevcut kayıt ekranında Fenerbahçe hakkında 3 dönemlik kısıtlama bulunduğu görülürken, dosyanın tarafı, ödenmesi gereken miktar veya yaptırımın hangi transfer sözleşmesinden doğduğu konusunda ayrıntılı bilgi yer almıyor.

Bu nedenle şu aşamada yaptırımın belirli bir futbolcunun bonservisi, maaşı, menajerlik ödemesi ya da başka bir sözleşmesel yükümlülükten kaynaklandığını kesin olarak söylemek mümkün değil.

Ödeme yapılırsa yasak kaldırılabilecek

FIFA sistemindeki kayıt, yaptırımın mali yükümlülüğün yerine getirilmesiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Başka bir ifadeyle Fenerbahçe'nin dosyada belirtilen ödemeyi gerçekleştirmesi halinde 3 dönemlik transfer kısıtlamasının kaldırılması mümkün olabilecek. Güncel haber kaynakları da FIFA kaydındaki yaptırımın ödeme şartıyla sona erebileceğini aktarıyor.

Bu ayrıntı, Fenerbahçe açısından yaptırımın niteliğini önemli ölçüde değiştiriyor. Zira söz konusu karar, kulübün üç transfer döneminde hiçbir şekilde oyuncu alamayacağı şeklinde kesin ve geri dönüşsüz bir ceza olarak görünmüyor.

Önümüzdeki transfer dönemlerini ilgilendiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2026-2027 sezonu takvimine göre yaz transfer dönemi 22 Haziran-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ara transfer dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek.

FIFA yaptırımı bu tarihlerde yürürlükte kalırsa, Fenerbahçe'nin özellikle Ocak 2027 transfer dönemindeki oyuncu tescil planlaması açısından dosyanın çözümü kritik hale gelecek.

Üç dönemlik kayıt kısıtlamasının hangi dönemlerden itibaren uygulanacağı ve ödeme sonrasında sistemden ne zaman kaldırılacağı ise FIFA kaydının ayrıntıları ve kulüpten gelecek açıklamayla netleşecek.

Fenerbahçe'den henüz resmi açıklama yok

Fenerbahçe cephesinden, FIFA'nın kayıtlarında yer alan 3 dönemlik yaptırıma ilişkin şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış bir değerlendirme bulunmuyor.

Öte yandan Fenerbahçe Futbol AŞ'nin KAP kayıtlarında 2026 yılı içerisinde UEFA sürdürülebilirlik talimatı kapsamında limit aşımına ilişkin bir açıklaması bulunuyor. Ancak mevcut KAP kayıtlarında bu açıklama ile FIFA'nın bugün görülen 3 dönemlik kayıt yasağı arasında doğrudan bağlantı kuran bir bildirim bulunmuyor.

Bu nedenle iki gelişmenin birbirinin nedeni olduğunu söylemek için henüz yeterli resmi veri bulunmuyor.

Gözler FIFA dosyasının ayrıntılarında

Fenerbahçe açısından şu anda üç soru öne çıkıyor:

Yaptırım hangi dosyadan kaynaklanıyor?

Dosyada ödenmesi gereken tutar ne kadar?

Ödeme yapıldığında FIFA sistemi üzerindeki yasak ne zaman kaldırılacak?

Bu soruların yanıtı, sarı-lacivertli kulübün önündeki transfer dönemlerinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

FIFA'nın resmi kayıtlarında yaptırımın bulunması şu aşamada doğrulanabilirken, dosyanın nedeni ve mali tutar konusunda resmi ayrıntıların açıklanmasını beklemek gerekiyor.