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Sivasspor, 9 Ekim Cuma günü Pendikspor ile karşılaşacak. Pendikspor karşılaşması saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçının ardından 5 gün izin yapan futbolcular, bugün yeniden top başı yaptı. Yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları ile pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına başladı.

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