Bir zamanlar hızlıca açılan ve cazip bir yatırım alanı olarak görülen bu işletmeler, artan kiralar, yükselen maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle kapanma sürecine girmiş durumda.

Dilan Polat gibi fenomenlerin öncülüğünde büyüyen sektör, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda. Yüksek kiralar ve yoğun rekabetin etkisiyle, birçok güzellik merkezi işletmecisi, faaliyetlerini devretmek veya sonlandırmak zorunda kalıyor. İstanbul'daki güzellik merkezlerinin büyük bir kısmı, emlak sitelerinde yer alırken, sektörün geleceği belirsizleşmiş durumda.

Türkiye genelinde yaklaşık 1900 güzellik merkezi, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, İstanbul'daki 450 işletme için yeniden yapılanma süreci kaçınılmaz hale gelmiş durumda. Bu süreç, sektördeki yatırımcılar ve girişimciler için yeni stratejik kararlar almayı zorunlu kılıyor.