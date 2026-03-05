Son dönemde online platformlar üzerinden gerçekleştirilen kıymetli maden işlemlerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Yatırımcılar, fiziki mağazalar yerine resmi e-ticaret siteleri ve kurumsal satış kanalları aracılığıyla alım yapmayı tercih ediyor. Anlık fiyat takibi, günün her saatinde işlem yapabilme imkanı ve sürecin sistemli şekilde kayıt altına alınması, dijital ortamı daha cazip hale getiriyor.

Sektör verileri, talebin arttığı dönemlerde internet üzerinden yapılan satışların daha hızlı ivme kazandığını ortaya koyuyor. Özellikle yatırım amaçlı gramajlı ve sertifikalı ürünlerde online kanallar öne çıkıyor. Ürünlerin ayar, gramaj ve fiyat bilgilerinin karşılaştırmalı biçimde sunulması, kullanıcıların daha bilinçli karar vermesine katkı sağlıyor. Resmi kayıtlı satış süreçleri, sigortalı teslimat uygulamaları ve açık fiyat politikaları da tercih edilen platformlarda güven algısını güçlendiren faktörler arasında yer alıyor.

Dijital platformlarda satış yapan bir yetkili, dalgalı piyasa şartlarında yatırımcıların hem güvenli liman olarak görülen ürünlere hem de işlemlerin şeffaf şekilde ilerlediği dijital kanallara yöneldiğini belirtti. Yetkili, “Platform üzerinden yapılan işlemlerin kayıt altına alınması ve ürünlerin sigortalı teslim edilmesi, kullanıcıların içini rahatlatıyor” dedi.

Altın ve gümüş değerini korurken, yatırım yöntemleri de dönüşüyor. Yatırımcılar artık yalnızca ürünün güvenliğine değil, işlemin gerçekleştiği dijital zemine de önem veriyor. Daha erişilebilir fiyat seviyeleri sayesinde gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.