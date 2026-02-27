MATE., Türkiye’de Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde kullanıcılarla buluşarak sürdürülebilir, pratik ve stil sahibi bir mobilite deneyimi sunuyor.

Şehir yaşamının hız kazandığı ve bireysel ulaşım ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde mobilite artık yalnızca bir noktadan diğerine gitmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda bilinçli bir yaşam tercihini de ifade ediyor. Elektrikli bisikletler bu dönüşümün en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. Danimarka tasarım kültürünün sade ve fonksiyonel yaklaşımını yansıtan MATE., katlanabilir elektrikli bisikletleriyle şehir hayatının dinamizmine uyum sağlıyor. Türkiye’de Doğuş Otomotiv güvencesiyle sunulan marka; satış, servis ve yedek parça altyapısıyla e-mobilite alanında güven veren bir yapı ortaya koyuyor.

MATE.’in model ailesi; ICON, GO+, FUSION ve X EVO’dan oluşuyor. Her model, farklı bir kullanım senaryosuna ve yaşam ritmine hitap ederek şehir içi mobiliteyi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor.

Şehirle Uyumlu, Hafif ve Akıcı: MATE ICON

Zamansız tasarımı modern bir yorumla buluşturan MATE ICON, markanın ilk modeli CITY’nin mirasını bugünün şehir dinamikleriyle bir araya getiriyor. Cesur tasarım çizgileri, hafif yapısı ve doğal sürüş hissiyle ICON; şehir trafiğinde akıcı, uzun rotalarda ise konforlu bir deneyim sunuyor.

23 kg ağırlığındaki ICON, 36V 13Ah bataryasıyla 80 km’ye kadar menzil sağlıyor. 7 vitesli yapısı, hidrolik fren sistemi ve ön havalı – arka yaylı süspansiyon kombinasyonu sayesinde şehir içinde dengeli ve stresiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Katlanabilir yapısı ise ofise, eve ya da toplu taşımaya kolayca entegre edilebilen pratik bir mobilite çözümü oluşturuyor.

Aile Yaşamına Uyum Sağlayan Güvenli Çözüm: MATE GO+

MATE GO+, günlük hayatın çok yönlü ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirilen bir model olarak öne çıkıyor. Güçlendirilmiş arka taşıma rafı ve çocuk koltuğuna uygun tasarımı sayesinde özellikle aile kullanımında pratik ve güvenli bir çözüm sunuyor.

36V 13Ah batarya kapasitesiyle 80 km’ye kadar menzil sağlayan model, 7 vitesli sistemi ve hidrolik frenleriyle kontrollü bir sürüş imkanı tanıyor. 6061 alüminyum kadrosu dayanıklılığı artırırken, katlanabilir yapısı depolama ve taşıma kolaylığı sağlıyor. GO+, şehir içinde günlük rutinleri daha akıcı hale getiren fonksiyonel bir e-mobilite alternatifi olarak konumlanıyor.

Zarafet ve Performansın Dengesi: MATE FUSION

Minimalist tasarımı ve güçlü teknik altyapısıyla dikkat çeken MATE FUSION, şehir içi sürüş ile daha dinamik rotalar arasında dengeli bir performans sunuyor. 23,5 kg ağırlığındaki model, 36V 13Ah bataryasıyla 80 km’ye kadar menzil sağlıyor.

9 vitesli sistemi, hidrolik frenleri ve ön havalı – arka yaylı süspansiyon kombinasyonu sayesinde hem şehir sokaklarında hem de hafif arazi koşullarında güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. FUSION, stil ve çok yönlülüğü bir arada arayan kullanıcılar için tasarlanan güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

En Güçlü ve En Sağlam: MATE X EVO

Serinin en güçlü ve en dayanıklı modeli olan MATE X EVO, şehir sokaklarından dağ parkurlarına uzanan çok yönlü bir performans sunuyor. Güçlendirilmiş şasisi ve geliştirilmiş süspansiyon sistemi sayesinde asfalt, stabilize yol ve arazi koşullarında dengeli ve kontrollü bir sürüş sağlıyor.

48V 17.5Ah bataryasıyla 120 km’ye kadar menzil sunan X EVO, 8 vitesli yapısı ve hidrolik fren sistemiyle sürüş güvenliğini destekliyor. 20” × 4” kalın lastikleri ise zorlu zeminlerde maksimum tutuş sağlıyor. 28,5 kg ağırlığındaki 6061 alüminyum kadrosu, performans odaklı sürüşlerde dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. X EVO, yüksek performans ve sağlamlık arayan kullanıcılar için güçlü bir e-mobilite çözümü sunuyor.

Hareket Artık Bir Yaşam Tercihi

MATE., sabah işe giderken, akşam sahile inerken ya da hafta sonu planını spontane değiştirirken kullanıcılarının yanında yer alıyor. Katlanabilir yapısı sayesinde şehir hayatının pratik ihtiyaçlarına cevap verirken, güçlü tasarım diliyle her yolculuğu rafine bir deneyime dönüştürüyor.

Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye’de sunulan MATE., e-mobiliteyi güvenilir bir altyapı ve satış sonrası destekle buluşturuyor. Sürdürülebilirliği odağına alan yaklaşımıyla şehir içi ulaşımı daha özgür, daha pratik ve daha çevreci hale getirirken; mobiliteyi fonksiyonel olduğu kadar stil sahibi bir deneyime dönüştürüyor.

MATE. ile hareket artık yalnızca ulaşım değil, bilinçli ve stil sahibi bir yaşam tercihi anlamına geliyor.