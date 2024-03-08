Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 5, 10 ve 20’nci yılını dolduran yatırımcılarla en fazla istihdam ve en fazla kadın istihdamı sağlayan firmalara ödüller verildi. Ulusal ve uluslararası ölçekte sektöre kazandırdığı yenilikçi ürün ve hizmetleriyle tanınan Gürok Grup, bir kez daha “En Fazla İstihdam Sağlayan Firma” ödülüne layık görüldü.

Sofra camı, cam ambalaj, yapı, kiremit ve turizm alanlarında faaliyet gösteren ve 75 yıldır Türkiye’nin en önemli topluluk şirketleri arasında yer alan Gürok Grup, şu anda 5.000 kişiye istihdam sağlıyor.

“Üst üste en çok istihdam sağlayan firma olmanın gurunu yaşıyoruz”

Ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat; “Gürok Grup’un başarısını yıllar boyu sürdürerek sektördeki yenilikçilik bayrağını taşımasını ve Türkiye’nin lider markaları arasında adını güçlendirmesini sağlayan çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha aldığımız bu ödülle üst üste en çok istihdam sağlayan firma olmanın gurunu yaşıyoruz” dedi.