"Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayıyım"

Bir televizyon programında konuşan Gültekin Uysal, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olacağını duyurdu. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çeken Uysal, “Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi.

Altılı Masa’nın Bileşenlerinden Biriydi

Gültekin Uysal, 12 Şubat 2022’de kurulan ve 26 Ocak 2023’te “Millet İttifakı” olarak açıklanan Altılı Masa’nın üyeleri arasında yer alıyordu. 2023 seçim sürecinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Uysal, şimdi ise partisinin çizgisinde bir Cumhurbaşkanlığı vizyonu ortaya koyacağını belirtti.

CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için “ön seçim” tartışmaları devam ederken, Uysal’ın erken adaylık çıkışı siyaset kulislerinde yankı uyandırdı.