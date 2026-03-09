TÜİK’in açıklamasına göre, BIST 100 endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,61, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,06 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Diğer yatırım araçlarında ise performans değişkenlik gösterdi. Yİ-ÜFE’ye göre külçe altın %5,57 ile yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) %0,49 oranında sınırlı bir getiri sağladı. DİBS %0,35, Euro %0,54 ve Amerikan Doları %1,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE’ye göre hesaplandığında ise külçe altın %5,03 getiri sağlarken, mevduat faizi %0,03 seviyesinde yatay kaldı; DİBS %0,86, Euro %1,05 ve Amerikan Doları %1,81 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE’ye Göre Reel Getiri (Şubat 2026)

Yatırım Aracı TÜFE’ye Göre (%) Yİ-ÜFE’ye Göre (%)
BIST 100 Endeksi 7,06 7,61
Külçe Altın 5,03 5,57
Mevduat Faizi (Brüt) -0,03 0,49
DİBS -0,86 -0,35
Euro -1,05 -0,54
Amerikan Doları -1,81 -1,30

Üç aylık değerlendirmede de BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sundu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE’ye göre %2,46, TÜFE’ye göre %5,12 kayıp ile en çok değer kaybeden yatırım aracı oldu.

Altı aylık performansta ise külçe altın öne çıktı; Yİ-ÜFE’ye göre %48,45, TÜFE’ye göre %42,09 oranlarında getiri sağladı. Amerikan Doları ise aynı dönemde Yİ-ÜFE’ye göre %3,85, TÜFE’ye göre %7,97 kayıp ile yatırımcılarını zorladı.

Yıllık Bazda En Yüksek Getiri Külçe Altında

Yıllık değerlendirmelerde ise külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sundu. Yİ-ÜFE’ye göre %67,25, TÜFE’ye göre %62,20 oranlarında kazanç sağladı. Yıllık performansta BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile %11,73, TÜFE ile %8,36 getiri sağlarken; Euro, DİBS ve mevduat faizleri sınırlı reel kazançlar sundu. Amerikan Doları ise yıllık bazda yatırımcısına kayıp yaşattı.