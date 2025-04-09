2025 Yılının ilk çeyreğinin neredeyse geride kalması ile soframıza yansıyan enflasyon belli oldu. TÜİK verilerine göre Ocak ayında yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2,26 puan azalarak yüzde 42,12 düzeyinde gerçekleşti.

Yüzde 3,86 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicisi oldu. Grubun enflasyona katkısı 0,96 puan olarak kaydedilmiştir.

Ancak Ekonomik veriler ile piyasa verileri her zaman birebir örtüşmeyebiliyor. Peki piyasa verilerine göre gıda enflasyonu ne durumda?

Ocak 2024 ve Ocak 2025 aylarındaki belli başlı gıda ürünlerinin satış fiyatlarını gerçek piyasa verileri kullanarak karşılaştırdık. Bu karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan veriler şu şekilde:

Bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artış oranları (Ocak 2024 & Ocak 2025 Fiyatları baz alınmıştır.)

Et Ürünleri

Dana Eti %52 Kuzu Eti %68 Kuyruk Yağı %120 Tavuk Eti %40 Şarküteri Ürünleri %39

Meyve ve Sebze Domates %30 Salatalık %78 Sivri Biber %90 Patlıcan %110 Fasülye %50 Ispanak %40 Brokoli %50 Havuç %75 Karnabahar %100 Limon %76 Marul %72 Elma %36 Portakal %72

Un ve Bakliyat

Beyaz Un %40 Makarna %38 Baldo Pirinç %30 Bulgur %25 Mercimek %32

Süt ve Süt Ürünleri

Tam Yağlı Süt %31 Tereyağ %37 Yoğurt %34 Taze Kaşar %40 Beyaz Peynir %41

2024 Yılında en çok tartışılan fiyat artışları Süt Ürünleri ve Et Ürünlerinde gerçekleşmişti. Ancak bu veriler ışığında Meyve Sebze Hâl fiyatlarının da onlarla yarıştığını hatta birçok kalemde geçtiğini gözlemliyoruz. Ortalama %70 artış ile yıllık enflasyon oranından daha fazla bir şekilde artmış. Tabi ki rekoltenin de bu enflasyonda çok önemli bir veri olduğu gerçek.

En düşük artış Bakliyat

Bakliyat grubu ortalama %29 artış oranıyla listemizdeki en az fiyat artışı yaşayan gıda olarak öne çıkıyor.

Listenin Şampiyonu Kuyruk Yağı

Son yıllarda talebinin arzına göre çok yükselmesi ile kuyruk yağı fiyatı enflasyon üzerinde artışa devam ediyor. Özellikle ülkemizin İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde otlayan kuzularından elde edilen bu yağ, son dönemlerde dünya mutfağında da çok talep görüyor.