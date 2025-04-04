Duygusunu yönetemeyen yönetici çarpan etkileriyle dalga dalga yakın ve uzak çevresine, işletmesine ve sektörüne çarpan etkilerle zarar veriyor. Duygusal sefaletini başkalarına bulaştırıyor, örnek oluyor. Sonrasında işlerden elini çekince ya hiç anılmıyor ya da negatif hatırlanıyor.

Yöneticiler kurumları yönetiyor. Peki yöneticiyi kim yöneti yor? Elbet yönetici de bir şeyden, durumdan, olaydan, birçok faktörden etkileniyor.

Yani yöneticiyi dışarıdan etkileyen/etkilendiği birçok faktör var. Ya içeriden, kendi içinden, duygularından ne kadar etkilenir yönetici? Yöneticinin sakinliği, öfkesi, sağduyusu, alt kültürü, duyguları, geçmişte yaşadıkları, tecrübesi yönetirken ne kadar önemli? Yöneticiler kurumları akıl ile mi duygu ile mi yönetir? İkisi de durma göre farklı oranlarda devreye girer mi? Yönetici tamamen profesyonelce mi davranır, duygularını yöne tebilir mi?

YÖNETİMDE DUYGU YÖNETİMİ

Yukarıdakilerin hepsi mümkün değil mi? Önemli olan yöneticilerin duygularını yönetebilmesi. Çünkü duygularını yönetemeyen yönetici kurumunu da yönetemiyor.Kişisel zaaflar buna dâhildir.

Ülkemizde birçok kurumda, işletmede sıkıntılar var.

Sebepleri çeşitli olsa da yönetim ve yönetici faktörü en başta geliyor. Kronik sorunlara yönetici kendi duygularını yönetemediği için sebep oluyor olabilir mi?

Geçmişte X birim yöneticisini eleştiren biri, kendisi X birimin başı na geçince eski yöneticiden daha zalim, egolu oluyor mu?

Kendi duygularını ve becerilerini yönetemediği için mutlaka başkaları tarafından yönetiliyor mu?

Duygularını yönetemeyen yönetici “ne oldum delisi” oluyor mu?

İster KOBİ sahibi olun, ister profesyonel yönetici duygularınızı yönetemiyorsanız işiniz zor.

DUYGULARINI YÖNETEBİLEN YÖNETİCİLER

Peki duygularını yönetebilen yöneticiler bunu nasıl yapıyor?

> İşlerine odaklanıyorlar.

> İnsanı önemsiyorlar, insan odaklı çalışıyorlar.

> Toplumu ve çevreyi önemsiyorlar.

> İnsan, toplum ve dünya için hedefleri var.

> Sorumluluk duyguları yüksek.

> İyi değerleri benimseyerek büyümüş ve büyütülmüşler.

> Egolarını törpüleyebiliyorlar.

> Gelişime açıklar, başkalarının aklına değer veriyorlar.

> Akıllarını ve duygularını dengeleyerek hem akıllı, hem de vicdanlı kararlar veriyorlar

> İş ortamlarında kendileri sorun olmak yerine sorun çözmeye odaklanıyorlar.

> Çevrelerinin, insanın, insanın her halinin ve ölümlü olmanın farkındalar.

Ne yazık ki bazı kişiler ve yöneticiler ölümsüz olduklarını, para, güç ve unvanın, o pahalı eşyaların hep kendilerine hizmet edece ğini düşünüyorlar. Ama öyle olmuyor. Onlar da yaş alıp köşelerine çekilecekler, gençlikleri bitince, kendi kendilerine kalınca duygu muhasebesini asıl o zaman yapacaklar, ama geçmiş olsun.

Duygusunu yönetemeyen yönetici çarpan etkileriyle dalga dalga yakın ve uzak çevresine, işletmesine ve sektörüne çarpan etkilerle zarar veriyor. Duygusal sefaletini başkalarına bulaştırıyor, örnek oluyor.

Sonrasında işlerden elini çekince ya hiç hatırlanmıyor ya da negatif hatırlanıyor. Yani duygular geleceğinizi etkiliyor. Sözün özü; yönetimde ve yöneticide duygu yönetimi önemli bir konu. Duyguları hafife almayın. Sahi siz duygularınızı yönetebilir musunuz? Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zeka ile yazılan özgün bir yazıdır.