Annesi ve babası da ziraat mühendisi olan Mustafa Kutay Ası, eriklerine büyük bir özenle bakarak, hem Türkiye’nin dört bir yanından hem de yurt dışından yoğun talep alıyor. Almanya, Katar, Dubai, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, yıl boyunca eriğini bebek gibi büyütüyor.

Isıtma maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, örtü altındaki ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşayan genç mühendis, şubat ayında hasat edilen eriklerin kilosunu 7 bin liradan satışa sunuyor.