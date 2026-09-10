Gebze Belediyesi Spor Kulübü'nün Efeler Ligi'nde mücadele edecek voleybol takımını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon öncesi sporculara başarı diledi. Başkan Büyükgöz, Gebze'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir spor kenti haline geldiğini belirterek spora desteğin süreceğini söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Efeler Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gebze Belediyesi S.K voleybol takımını ziyaret ederek sporculara başarı dileklerini iletti. Takımın hazırlık süreci ve yeni sezon hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Gebze'nin spor alanındaki yükselişine dikkat çeken Başkan Büyükgöz, kentin farklı branşlarda mücadele eden sporcularıyla adından söz ettirdiğini ifade etti. Başkan Büyükgöz, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, 'Efeler Ligi'nde mücadele edecek takımımıza yeni sezon öncesinde başarılar diliyorum. Sporcularımızın ortaya koyacağı mücadeleyle Gebze'mizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'Efeler Ligi ve Avrupa Şampiyonası Gebze'nin spor vizyonunu ortaya koyuyor'

Gebze'nin yalnızca profesyonel liglerde mücadele eden takımlarıyla değil, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasıyla da önemli bir spor kenti olduğunu belirten Başkan Büyükgöz, Gebze'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın da şehir adına önemli gurur olduğunu vurguladı. Başkan Büyükgöz, 'Gebze'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bir yanda Efeler Ligi'nde mücadele eden takımımız, diğer yanda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Gebze var. Bu tablo, şehrimizin sporda geldiği noktayı ortaya koyuyor' dedi.

Gebze'de çocuklardan gençlere, amatör sporculardan profesyonel takımlara kadar sporun her alanını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, spor yatırımlarının ve sportif organizasyonların şehrin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu söyledi. Başkan Büyükgöz, 'Sporcu Kent Gebze hedefimiz doğrultusunda spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve Gebze'mizin farklı branşlarda başarılarla anılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.