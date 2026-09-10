Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Gelişim Derneği tarafından düzenlenen geleneksel grup toplantısında dernek üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda derneğin yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı Hipodrom Projesi başta olmak üzere Muğla'nın gelişimine yönelik ortak çalışmalar değerlendirildi.

Hipodrom Projesinde Gelinen Aşama Değerlendirildi

Toplantıda Hipodrom Projesi'nin bugüne kadar geldiği aşama değerlendirilirken, projenin bundan sonraki sürecinde atılabilecek adımlar ve yerel yönetimlerle yürütülebilecek ortak çalışmalar görüşüldü.

Nizamoğlu: 'Projemizi ortak akılla geliştirmeye devam ediyoruz'

Muğla Gelişim Derneği Başkanı Burak Nizamoğlu, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştıkları Hipodrom Projesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Geleneksel grup toplantımızda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Başkanlarımızın katılımıyla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yaklaşık iki yıldır takip ettiğimiz ve geliştirdiğimiz Hipodrom Projemize ilk günden bu yana verdikleri destek bizim için çok kıymetli. Bu süreçte belediyelerimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Toplantımızda projemizin bugüne kadar geldiği noktayı değerlendirirken, bundan sonraki süreçte atılacak adımları ve yapılabilecek çalışmaları da ortak akıl anlayışıyla ele aldık. Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras'a toplantımıza katılımları ve projemize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz' dedi.

Başkan Köksal Aras: 'Projenin hayata geçirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız'

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 'Muğla Gelişim Derneği olarak ilk günden bu yana güçlü dayanışmanız, ürettiğiniz fikirler ve geliştirdiğiniz projelerle kentimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine önemli katkılar sunuyorsunuz. Özellikle Hipodrom Projesi için gösterdiğiniz çabayı çok kıymetli buluyor; bu projenin Muğla'mıza ve Menteşe'mize önemli bir değer kazandıracağına inanıyorum. Menteşe Belediyesi olarak projenin hayata geçirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız' dedi.

Başkan Aras: 'Kentimizi ortak akılla geleceğe taşıyoruz'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Muğla'nın geleceğini ilgilendiren her çalışmada sivil toplum kuruluşlarımızın fikirlerini ve katkılarını önemsiyoruz. Kentimize değer katacak projeleri ortak akılla değerlendirmek, farklı kesimlerin görüşlerini sürece dâhil etmek bizim yönetim anlayışımızın önemli bir parçası. Muğla Gelişim Derneğinin yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı Hipodrom Projesini ve gelinen aşamayı da bu anlayışla değerlendirdik. Projenin bundan sonraki sürecinde ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak Muğla'mız için en doğru adımların atılması konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz' dedi.