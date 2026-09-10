Göztepe Başantrenörü Nehir Berk ve A Takım Genel Menajeri Onur Cumhur Aksoy, yeni sezondaki hedeflerinin Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek olduğunu belirtti.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde Göztepe Basketbol A Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oyuncular ve teknik heyet katalog çekimlerine katılırken, takımın sponsorları da ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. İzmir ekibinin Başantrenörü Nehir Berk ve A Takım Genel Menajeri Onur Cumhur Aksoy, medya gününde yaptıkları açıklamalarda, yeni sezondaki hedeflerinin Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek olduğunu ifade etti.

Nehir Berk. 'Güçlü bir kadro kurduk'

Süper Lig hedefine uygun güçlü bir kadro kurduklarını belirten Göztepe Başantrenörü Nehir Berk, 'Geçen sezon bir yarı final sürecimiz olmuştu. Bu sezon yönetimimizin büyük gayretleriyle güçlü bir kadro kurduk. Geçen sezon yarı finalde noktaladığımız mücadelemizi, bu sezon Göztepe'yi Süper Lig'e çıkararak taçlandırmak istiyoruz. Geçen sezon bu ligdeki ilk yılımızdı ve taraftarlarımız salonda gerçekten harika bir atmosfer oluşturdu. Özellikle hedef maçlarımızda ve play-off müsabakalarında. Yine aynı durum olmasını temenni ediyoruz' şeklinde konuştu.

Taraftarın oluşturduğu atmosferin hedeflerini büyütmede kendilerine büyük bir ivme kazandırdığını vurgulayan Berk, 'Bu atmosfer bize çok büyük bir güç kattı. Bu güçle Göztepe'yi layık olduğu yerlere taşımaya çalıştık. Bu sezon hedefimiz daha yüksek, daha büyük. Taraftarlarımızın da desteğiyle Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda gereken tüm çalışmaları yaptık; son derece iyi bir takım kurduk ve verimli bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdik. Oynadığımız 4 zorlu hazırlık maçında hem sergilediğimiz oyun hem de aldığımız skorlar anlamında başarılı sınavlar verdik' ifadelerini kullandı.

'Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı salona bekliyoruz'

Sezonun ilk maçında iddialı ekiplerden Maraş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Başantrenör Berk, 'Cumartesi günü sezonun ilk maçına evimizde çıkacağız. Rakibimiz Maraş da ligin iddialı ve güçlü ekiplerinden biri. Bu ilk maçta tüm taraftarlarımızı salona bekliyoruz. Onların desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Geçen sezondan kadroda tuttuğumuz 4-5 sporcumuz oldu' dedi.

Kadroya dahil edilen yeni oyuncuların kariyerli ve potansiyelli isimler olduğuna dikkat çeken Nehir Berk, 'Aramıza yeni katılan oyuncularımızın tamamı geçtiğimiz sezon bu ligde final oynamış, üst lige yükselmiş ya da yarı final görmüş, istatistiksel açıdan oldukça değerli isimler. Yerli oyuncularımızın hemen hemen hepsi altyapı yaş gruplarında milli formayı giymiş, potansiyeli yüksek sporcular. Bu kadar değerli basketbolcular tarafından tercih edilmemiz, Göztepe camiasının büyüklüğünü göstermektedir. İyi bir kadro kurduğumuza inanıyoruz' şeklinde konuştu.

Onur Cumhur Aksoy: 'Dinamik ve genç bir takım kurduk'

Dinamik ve genç bir takım kurduklarını belirten Onur Cumhur Aksoy, 'Bu sezon iddialıyız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor maçıyla sezona başlıyoruz. Tüm taraftarımızı da maçlara bekliyoruz. Yabancılar dahil tüm oyuncular kendi yaş gruplarında milli olan, altyapılarda büyük potansiyel beklenen oyuncular. Ne bu kulübün ne de bu oyuncuların 2. Lig'de işi yok. Göztepe'nin ve oyuncularımızın yeri Süper Lig' ifadelerini kullandı.