2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki yenilikçi ürün yelpazesini, geleceği şekillendiren teknolojileri ile iş ortağı olarak gördüğü müşterileriyle buluşturan GCA, ihracat ağını tüm kıtalara yaydı. Gıda ve içecek kategorilerinde dünya standartlarındaki cam şişe, ve cam kavanoz ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek Türkiye’nin dış ticaret gelirlerinin artırılmasına da destek olan GCA, yeni ürünleri, fuar katılımları ve Ar-Ge çalışmaları ile ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor.

“Yeni hedefler için kapsamlı araştırmalar yapıyoruz”

İhracat stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, gıda ve içecek kategorilerinde dünya standartlarındaki cam şişe ve cam kavanoz ürünlerimiz ile bütün kıtalara ihracat yapar pozisyona geldik. Şu anda 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son bir yılda ihracat yaptığımız ülkelere Orta Amerika, Güney Amerika ve Meksika’yı da ekledik. Bu başarımızın arkasında kaliteli ürünlerimizin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın yanı sıra çeşitli fuarlara katılımımız yatıyor. Her ay düzenli şekilde önde gelen gıde ve içecek fuarlarına katılıyoruz. Bu noktada, özellikle uluslararası fuarların hem potansiyel iş birlikleri hem de yeni bağlantılar edinmede önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Şu anda yeni lokasyon olarak avantajlı bölgeler çerçevesinde kapsamlı bir araştırma yapıyoruz” diye konuştu.

İş ortaklarıyla her fırsatta bir araya gelerek ihracatın toplam iş içindeki payını da daha yükseklere çıkarmış olacaklarını vurgulayan Gayret, “Ar-Ge alanında gerçekleştirdiğimiz etkin ve sürdürülebilir çalışmalarla ülkemizdeki cam ambalaj sektörünü ileriye taşıyacak projeleri başarıyla yürütüyoruz. Her aşamasında en son teknolojinin kullanıldığı fabrikalarımızda, tüm üretim prosesleri otomasyon sistemi ile yürütülüyoruz. Sektördeki dijital trendleri yakalayan bir marka olma vizyonuyla yatırımlarımız devam ediyoruz” dedi.