ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik ifadelerine bir tepkide Teksaslı Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Al Green’den geldi. Green, yaptığı açıklamada, "Her yerde adaletsizlik, her yerde adalet için bir tehdit. Gazze’de yaşanan adaletsizlik, ABD’de adalet için de bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Trump’a yönelik azil sürecini başlatacağını belirten Green, "Bu süreci resmen başlatmak için buradayım. Önerilen ve gerçekleştirilen alçakça eylemler nedeniyle Başkan’a karşı azil maddelerini yerine getireceğimi duyuruyorum" dedi.

Azil işlemi ne demek?

Hukuki anlamda bu sözcük, bir sorumluyu görevden alma anlamına gelir. Memurların yetkilerinin elinden alınması, müvekkilleri tarafından avukatların işine son verilmesi ve diğer bazı görevi kötüye kullanma, kötü iş performansı ve sorumlulukları yerine getirmeme durumlarında bu terim hukuki olarak kullanılır.

Azil soruşturma nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir azil soruşturması (aynı zamanda azil soruşturması olarak da bilinir), genellikle olası bir azil oylamasından önce gerçekleşen bir soruşturma veya incelemedir.