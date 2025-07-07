Akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 69 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç için, Ankara Kocatepe Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Genç’in cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, müzisyen Ali Tufan Kıraç Çelik Erişçi, edebiyat, sanat ve siyaset dünyasında pek çok isim katıldı. Genç’in taziyesini eşi Nuriye Genç ile oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Cumhuriyet Vatanseverler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Öz, Avukat Ersan Barkın kabul etti. Genç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.