Ev Hapsi Kararı ve Destek Telefonları

21 Aralık’ta ev hapsi cezasına çarptırılan Özlem Gürses, yayınlarını evinden sürdürürken, aldığı telefonlarla moral bulduğunu ifade etti. Gürses, T24 yazarı Ertuğrul Özkök’e yaptığı açıklamada, AKP ve MHP’den pek çok ismin kendisini aradığını belirterek, özellikle Bahçeli’nin desteğinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

“Devlet Bey’in telefonları beni hem şaşırttı hem sevindirdi” diyen Gürses, “Sadece benim için değil, gazeteciler için de anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin Araması Sürpriz Yarattı

Bahçeli’nin bu jesti kamuoyunda geniş yankı bulurken, Ertuğrul Özkök de bu durumu yorumladı. Bahçeli’nin Gürses’i aramasını şaşırtıcı bulmayan Özkök, “Devlet Bey’i yıllardır yakından takip eden bir gazeteciyim. Onun böyle bir adım atması beni şaşırtmadı. Bu, siyasi rekabetin ötesinde bir insani duruşun göstergesidir” dedi.

Gürses’ten Mesaj: Dayanışma Önemli

Gürses, yaşadığı süreçte kendisine gösterilen dayanışmanın gazetecilik mesleği için anlamlı olduğunu vurguladı. “Bu tür jestler sadece bana değil, mesleğin itibarına da katkı sağlıyor” diyen Gürses, destek mesajlarının moralini yüksek tuttuğunu belirtti.

Gazeteci Gürses’in bu açıklamaları, siyasi figürlerin gazetecilere yönelik insani duruşlarının da toplumda olumlu karşılandığını bir kez daha gözler önüne serdi.