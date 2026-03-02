Konut Kiralarında 47 Bin TL İstisna

2025 yılı içerisinde konut kira geliri elde edenler için uygulanan istisna tutarı 47 bin TL olarak belirlendi. Yıllık konut kira geliri bu tutarı aşan mükelleflerin beyanname vermesi gerekiyor. İstisna yalnızca mesken kira gelirleri için geçerli olup, birden fazla kişiye ait taşınmazlarda her ortak istisnadan hissesi oranında yararlanabiliyor.

İşyeri kira gelirlerinde ise farklı bir uygulama söz konusu. Stopaja tabi işyeri kiralarında, 2025 yılı için belirlenen 330 bin TL’lik beyan sınırının aşılması halinde beyanname verilmesi gerekiyor.

Götürü ve Gerçek Gider Yöntemi

Kira gelirinin vergilendirilmesinde safi kazanç iki yöntemle hesaplanabiliyor:

Götürü gider yöntemi: İstisna düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i gider olarak indirilebiliyor.

Gerçek gider yöntemi: Kanunda belirtilen ve belgelendirilen giderler indirilebiliyor. Ancak istisnaya isabet eden gider kısmı indirilemiyor ve belgelerin 5 yıl süreyle saklanması gerekiyor.

Bu yıl yapılan düzenleme ile kiraya verilen konutlara ilişkin borç faizlerinin gayrisafi irattan indirilmesine son verildi. Faiz gideri indirimi yalnızca işyeri kiraları için geçerli olacak. Buna karşılık, konut olarak kiraya verilen bir adet taşınmaz için iktisap bedelinin yüzde 5’inin beş yıl süreyle indirilmesine ilişkin uygulama devam ediyor.

Konutunu kiraya verip kendisi kirada oturan mükellefler ise belirli şartlar dahilinde ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebiliyor.

Banka Üzerinden Ödeme Zorunluluğu

Kira tahsilat ve ödemelerinin banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması ve belgelendirilmesi zorunlu. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde, her bir işlem için tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor.

Ayrıca kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda 47 bin TL’lik istisnadan yararlanılamıyor. Vergi dairesince tespit halinde cezalı tarhiyat söz konusu olabiliyor.

Ödemeler İki Taksitte

2025 yılına ait kira gelirlerine ilişkin beyannameler, Gelir İdaresi’nin Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilebiliyor. Beyanname onaylandığı anda verilmiş sayılıyor.

Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti damga vergisiyle birlikte 31 Mart 2026’ya kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2026’ya kadar ödenecek.

Uzmanlar, özellikle istisna tutarını aşan kira geliri elde eden mükelleflerin son gün yoğunluğunu beklemeden beyan işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguluyor.