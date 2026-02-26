Grup, bu yeni dönemde hayata geçirdiği VERA markası ile Türkiye’de lüks yaşam anlayışına yeni bir paradigma oluşturmayı hedefliyor.

Kuruluşundan bu yana altyapı projelerinden konutlara, kamu yapılarından ofislere kadar geniş bir üretim yelpazesinde faaliyet gösteren Hasanoğlu Şirketler Grubu, 2000’li yılların başında Banu Evleri markasıyla konut sektöründe markalaşma sürecine adım attı. Bugüne kadar 1.000.000 m²’yi aşan gayrimenkul geliştirme hacmi ve binlerce konut teslimi ile sektörün güvenilir geliştiricileri arasında yer aldı.

Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun lüks yaşam vizyonunun en güçlü temsilcisi olan Vera Bitez, Bodrum’un doğayla bütünleşen en özel lokasyonlarından birinde konumlanıyor. Ünlü tasarımcı Levent Penso’nun imzasını taşıyan proje, sadece 16 bağımsız birimden oluşan yatay mimari anlayışı, özel havuzlu villaları, spa ve wellness alanları ile dört mevsim yaşanabilir seçkin bir yaşam deneyimi sunuyor. İnşaat sürecinin tamamlanma aşamasına gelmiş olmasıyla Vera Bitez, henüz maket aşamasındaki projelerden farklı olarak anahtar teslim bir yaşam fırsatı sunuyor.

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Hasanoğlu, VERA markasının ortaya çıkış vizyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Hasanoğlu Şirketler Grubu olarak, 30 yılı aşkın süredir mühendislik disiplinini, kalite anlayışını ve güven ilkesini merkeze alan bir yaklaşım ile faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerle binlerce insanı güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir yaşam alanlarıyla buluşturduk. Geldiğimiz noktada ise sahip olduğumuz bu güçlü birikimi, lüks yaşam segmentinde kalıcı ve güçlü bir marka kimliğine dönüştürme kararı aldık. VERA markası, yalnızca yeni bir marka değil, aynı zamanda Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun bugüne kadar inşa ettiği kalite anlayışının, mühendislik gücünün ve vizyonunun doğal bir devamıdır.

Bugün lüks kavramı artık yalnızca metrekare büyüklüğü veya fiziksel özelliklerle tanımlanmıyor. Gerçek lüks; mimari estetik, üstün işçilik, sürdürülebilir malzeme kalitesi, doğayla bütünleşen konumlar ve yaşam deneyimini merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla ortaya çıkıyor. Biz de VERA markasıyla, yalnızca yapılar geliştiren değil, aynı zamanda uzun vadeli değer yaratan ve yaşam kalitesini yükselten projeler hayata geçiriyoruz. Bodrum’da hayata geçirdiğimiz Vera Bitez projesi, bu anlayışımızın en güçlü ve somut temsilcilerinden biridir.