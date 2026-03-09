Dünya Kadınlar Günü kapsamında 6-8 Mart tarihleri arasında Salt Galata’da gerçekleştirilen Techstars Startup Weekend Women İstanbul, girişimcilik ekosisteminin yoğun katılımıyla sona erdi. Garanti BBVA’nın Techstars Türkiye ana partnerliği çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, en az yüzde 50’si kadınlardan oluşan 19 ekip, iş fikirlerini ticari girişimlere dönüştürmek için 54 saat boyunca ter döktü.

19 Ekip, 54 Saatlik Kesintisiz Maraton

Toplam 76 girişimcinin katıldığı maratonda ekipler; mentorlar eşliğinde iş modeli oluşturma, ürün geliştirme ve sunum hazırlığı süreçlerini tamamlayarak projelerini jüriye sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren ekipler ve ödülleri şöyle sıralandı:

Birinci: MusiConnect projesiyle Boundtr (50.000 TL)

İkinci: Fluessent projesiyle Novacore (30.000 TL)

Üçüncü: Unisell projesiyle Vertex (20.000 TL)

Birinci olan Boundtr ekibi, Mayıs 2026’da düzenlenecek olan Global Pitch Competition’da Türkiye’yi temsil ederek projelerini uluslararası yatırım fonlarına ve küresel jüriye sunma fırsatı yakaladı.

"Kadınların Dijital Ekonomideki Temsili Kritik"

Etkinliğin kapanışında konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kadın girişimcilerin küresel ağlara erişimini stratejik öncelik olarak gördüklerini belirtti. Kaya, "Yeni ekonomide kadınların daha güçlü temsil edilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Techstars ile kurduğumuz iş birliği, Türkiye’deki girişimcileri dünya ile buluşturuyor. İnanıyoruz ki bu projeler, global ölçekte başarı hikâyelerine dönüşecek" dedi.

Techstars Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Şahin ise etkinliğin ilham verici geçtiğini vurgulayarak, "Kadın girişimciliğini yerel ölçekten küresel sahneye taşımak için kazanan takımların Mayıs ayında küresel fon önünde yapacağı sunum çok büyük bir fırsat," değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilikte Küresel Köprü

Girişimcileri yatırımcılar ve ekosistem liderleriyle buluşturan platform, Türkiye’deki teknoloji odaklı kadın girişimcilerin uluslararası görünürlük kazanmasını hedefliyor. Garanti BBVA, kadın girişimcilere yönelik bütünsel desteklerini teknoloji odaklı programlarla büyütmeye devam edeceğini açıkladı.