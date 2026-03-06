Verilere göre Türkiye’de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023 yılında 10 bin 673 iken, 2024 yılında 11 bin 86’ya yükseldi. Buna rağmen söz konusu girişimlerin toplam ciro içindeki payı 2023’te yüzde 12,9’dan 2024’te yüzde 12,6’ya geriledi.

Öte yandan yabancı kontrollü girişimlerde çalışanların toplam istihdam içindeki payı da sınırlı bir düşüş gösterdi. Bu oran 2023’te yüzde 5,2 iken 2024’te yüzde 5,1 olarak kaydedildi.

En yüksek yabancı kontrolü tütün ürünleri imalatında

Sektörel dağılıma bakıldığında, yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet tütün ürünleri imalatı oldu. Bu sektörde yabancı kontrollü girişimlerin ciro payı yüzde 94,6 olarak gerçekleşti.

Bu alanı yüzde 40,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı izledi.

En büyük pay Almanya’nın

Ülke bazında değerlendirildiğinde yabancı kontrollü girişimler içinde en büyük pay Almanya’ya ait oldu.

2024 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı kontrollü 11 bin 86 girişimin 1.309’u Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya kontrolündeki şirketlerin toplam yabancı kontrollü ciro içindeki payı yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

Almanya’yı ABD ve Birleşik Krallık takip etti. ABD kontrolündeki 1.010 girişimin ciro payı yüzde 12,3, Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişimin payı ise yüzde 8,3 oldu.