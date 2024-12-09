Hacıosmanoğlu’nun Açıklamaları Tepki Çekti

Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Özbek’in kendisi ve hakemlerle ilgili açıklamalarına yönelik sert bir karşılık vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dursun Özbek’in iddiaları ahlak sınırlarını zorluyor. Hiçbir kurulun işine karışmıyorum. Eğer Galatasaray aleyhine bir konuşmam olduğu ispatlanırsa görevi bırakırım. Yalılarda, kapı arkalarında kim böyle işler yaparsa şerefsizdir. Sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek, benim gözümde saygısını yitirdi. Bana savaş açıyorsunuz, ama benim gözlerime hiç baktınız mı?”

Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları, Galatasaray camiasında büyük tepki uyandırırken kulüp yönetimi, TFF Başkanını istifaya çağırmış ve ardından yasal süreci başlatmıştı.

Yasal Süreç Başladı

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu’nun söylemleri nedeniyle şikayette bulunarak TFF Başkanı’nın yargılanmasını talep etti. Savcılık, Hacıosmanoğlu'nu ifade vermek üzere çağırdı.

Bu gelişmeyle birlikte, Türk futbolunda tansiyonun bir kez daha yükseldiği görülüyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.