Galatasaray, Kocaelispor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de puanını 13'e çıkardı ve haftayı lider olarak tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Haftaya lider giren Aslan, Kocaeli maçıyla puanını 13'e yükseltti ve haftayı lider olarak tamamladı.

Süper Lig'de mağlubiyeti bulunmayan Cimbom, bu sezon Erzurumspor FK, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor'u yenerken, Çorum FK ile de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.