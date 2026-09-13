Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 38 maçta 30 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve iç sahadaki yenilmezliğine devam etti. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, bu mücadelenin ardından çıktığı 38 maçta kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 30 galibiyet elde ederken, 8 defa berabere kaldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde evinde yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.