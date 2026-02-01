Süper Lig’de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenilen Aslan daha sonraki 8 müsabakada kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Victor Osimhen bu sezon 14. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt’ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14’e çıkardı.

Galatasaray, ligde evinde 29 maçtır yenilmiyor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti. RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın sonra ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı.

Galatasaray ligde 8. kez kalesini gole kapadı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 2 hafta sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı. Aslan ayrıca Kayseri karşılaşmasıyla ligde 8. kez kalesini gole kapadı.

Galatasaray, bu sezon ligde 14 gol yerken, bu alanda Göztepe’den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.