Sözler CEO Ali Haydar Bozkurt tarafından yazıldı

Reklam filminde kullanılan ve kısa sürede akılda kalan şarkı sözlerinin tamamı, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt tarafından yazıldı. Bu, otomotiv sektöründe alışılmışın dışında bir adım olarak değerlendirilirken şirketin mesajını daha içten ve kurum değerlerine yakın bir dille vermeye hizmet ediyor.

Şarkı, İtalyan pop müzik grubu Ricchi e Poveri’nin tanınmış melodisi üzerine Türkçe olarak yeniden düzenlendi ve “Mutluluk Toyota’da” temasıyla yayımlandı.

Çalışanlar kamera karşısında, profesyonel oyuncular yok

Reklam filminde profesyonel oyuncular yerine Toyota Türkiye’nin kendi çalışanları kamera karşısına geçti. Filmdeki sahneler, çalışanların günlük çalışma hayatı, ekip ruhu ve birlikte başarma duygusunu coşkulu sahnelerle yansıtıyor.

Filmde dans eden, gülen ve enerjik çalışan görüntüleri kullanılarak, markanın içeriden başlayan bir mutluluk ve aidiyet vurgusu yapılması hedeflendi.

Kampanya odak ve mesajı

Kampanya sadece bir marka reklamı değil, Toyota Türkiye’nin kültürel kimliğini ve kurum içi mutluluğu gösteren bir anlatı olarak tasarlandı.

Reklam filminde kullanılan müzik ve sözler, markanın “müşteri ve çalışan odaklı” yaklaşımını ifade etmenin yanı sıra tüketicilerin de kolayca hatırlayacağı bir sloganlaştırılmış mesaja dönüştü.

Bu hamle, markanın iletişim stratejisinde daha içten, samimi ve kurum kültüründen beslenen bir anlatı yaratma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.