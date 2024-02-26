Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 31 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Cimbom bu müsabakanın ardından oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.