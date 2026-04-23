Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 25 Nisan Cumartesi, 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
25 Nisan Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
26 Nisan Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol
27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler