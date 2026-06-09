Müsabakanın bitimine 51 saniye kala hakeme yönelik yoğun itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak oyun dışı kalan tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların Türkiye’ye yönelik çirkin tezahüratlarına tokat gibi bir açıklamayla karşılık verdi.

"Bir Türk Olmaktan Gurur Duyuyorum"

Olympiakos taraftarının maç boyunca Türkiye’yi hedef alan hakaret içerikli sloganlarına değinen Ataman, milliyetçi söylemlere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu:

"Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar attınız. Bilmenizi isterim ki bir Türk olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda, kardeş olarak gördüğüm Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu da bilmenizi isterim. Maçlara bayraklarla gelmek elbette sizin hakkınız ve buna saygı duyuyorum." Fenerbahçe’de Tarihi Kongre: Aziz Yıldırım Yeniden Başkan Seçildi! İçeriği Görüntüle

"Takımınız Sahaya 1 Tane Bile Yunanistan Milli Takım Oyuncusu Süremedi"

Açıklamasının devamında ezeli rakiplerine adeta bir basketbol ve milliyetçilik dersi veren Ergin Ataman, Olympiakos'un kadro yapısını eleştirerek kendi oyuncularını yüceltti:

Olympiakos'a Gönderme: "Size bir gerçeği hatırlatmama izin verin; dün Yunanistan Ligi Finalleri'nin üçüncü maçında, takımınız sahaya bir tane bile gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusu süremedi."

Kendi Takımına Övgü: "Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Panathinaikos Taraftarına Şampiyonluk Sözü

Yaşanan tüm saha dışı olaylara ve hakem kararlarına rağmen pes etmeyeceklerini belirten Ataman, yeşil-beyazlı taraftarlara olan inancını ve şampiyonluk sözünü şu cümlelerle yineledi:

"Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm bu gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Son topa ve son saniyeye kadar şampiyonluğun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Her şey bittiğinde, sahada zaferi kutlayan taraf biz olacağız."