Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un destek verdiği düzenleme, gece saatlerinde yapılan oylamada 23 “hayır” oyuna karşı 116 “evet” oyuyla Meclis’ten geçti.

“Çocukları ekran ve dijital platformların risklerinden koruma” başlığıyla sunulan tasarı, sosyal ağ hizmetlerine erişimde yaş sınırını 15 olarak belirliyor. Düzenleme, özellikle çocukların dijital bağımlılık, zararlı içerik ve veri güvenliği risklerinden korunmasını amaçlıyor.

Yaş doğrulama ve AB uyumu tartışması

Meclis görüşmelerinde en çok tartışılan başlıklardan biri, yasanın nasıl uygulanacağı oldu. Hükümet kanadı, düzenlemenin etkili olabilmesi için Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu bir yaş doğrulama sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı. Platformların yaş doğrulama sorumluluğu, kişisel verilerin korunması ve denetim mekanizmalarının hangi yöntemle işletileceği, yasanın hayata geçirilmesindeki temel eşikler olarak öne çıktı.

Yetkililer, yaş doğrulamanın teknik altyapısının netleşmemesi durumunda düzenlemenin pratikte sorun yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Liselerde cep telefonu kullanımına yeni düzenlemeler

Aynı süreçte, liselerde cep telefonu kullanımına yönelik daha sıkı önlemler de Meclis gündemine geldi. Ancak “tam yasak” seçeneği yerine, telefon kullanımının belirli alanlar veya sınırlı zaman dilimleriyle düzenlenmesini öngören ara modellerin ön plana çıktığı bildirildi.

Yasalaşma süreci Senato’da devam edecek

Sosyal medya yasa tasarısı, yasalaşmadan önce Fransa’nın üst kanadı olan Senato’nun onayına sunulacak. Senato’daki görüşmelerde değişiklik yapılması ihtimali bulunurken, yürürlük için hedeflenen tarihin Eylül 2026 olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte, AB düzeyinde yaş doğrulama çerçevesinin netleşmemesi halinde takvimin değişebileceği belirtiliyor.

Fransa’da telefon kısıtlamaları zaten uygulanıyor

Fransa’da okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar uzun süredir yürürlükte. İlkokul ve ortaokullarda mevcut yasaklara ek olarak, son dönemde ortaokullarda “telefonu gün boyu teslim etme” uygulaması yaygınlaştırılıyor. Liselerde ise uygulamalar büyük ölçüde okul yönetimlerinin aldığı kararlara göre farklılık gösteriyor.