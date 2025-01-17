Muhalefet Cephesinde Çatlak

Güvenoyu önergesi, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin liderliğinde komünist ve çevreci milletvekillerinin desteğiyle sunuldu. Ancak, Sosyalist Parti (Parti Socialiste) oylamaya saatler kala önergeye destek vermeme kararı aldı. Bu karar, partiyi Yeni Halk Cephesi (NUPES) içerisindeki diğer sol partilerden ayırdı ve muhalefet cephesinde bir çatlağa yol açtı.

Sosyalist Parti’nin kararının ardından önergeye desteğin azalması, hükümet karşıtı ittifakın başarısız olmasına neden oldu. Analistler, bu gelişmeyi muhalefetin içindeki fikir ayrılıklarının bir yansıması olarak değerlendiriyor.

Hükümetten İlk Tepki

Başbakan Bayrou, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin politikalarına olan güvenin bir kez daha teyit edildiğini belirterek, "Bu sonuç, hükümetimizin Fransa’nın karşı karşıya olduğu zorlukları çözmek için doğru yolda olduğunu gösteriyor. Tüm partilere iş birliği çağrımız devam ediyor" dedi.

Gelecek Döneme Yönelik Belirsizlik

Uzmanlar, hükümete yönelik güvenoyu girişimlerinin reddedilmesine rağmen, artan siyasi gerilimlerin önümüzdeki dönemde yeni krizleri tetikleyebileceğini ifade ediyor. Özellikle sol ittifak içindeki bölünmelerin, muhalefetin hükümet üzerinde baskı oluşturma kabiliyetini zayıflattığına dikkat çekiliyor.