İsrail’in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına Fransa’dan tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukukun ciddi ihlalleri olduğu ve derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail makamlarının bu olaylar hakkında açıklama yapması gerektiği ifade edilerek, İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka’nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

BM güvenlik güçlerinin korunmasının tüm taraflar için bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, tarafların bu yükümlülüğe saygı göstermesi gerektiği ifade edildi. Bakanlık, UNIFIL’in görevini yerine getirebilmesi için hareket özgürlüğüne saygı duyulmasının önemi üzerinde durdu.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, UNIFIL’deki tüm personele, özellikle Fransız kontenjanına ve diğer tüm kontenjanlara, bu zorlu koşullarda gösterdikleri özveri ve profesyonellik için takdirlerini sundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına dayanan diplomatik bir çözümün acil bir gereklilik olduğu bir kez daha hatırlatıldı.



İsrail’in BM üssüne saldırıları

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Güney Lübnan'daki Naqoura şehrinde bulunan UNIFIL üssündeki gözlem noktasına ateş açması sonucu 2 asker yaralanmıştı. Ayrıca UNIFIL dün İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) ait Merkava tankının UNIFIL'in Naqoura'daki karargahında bulunan bir gözlem kulesine doğru ateş açtığını açıklamıştı.