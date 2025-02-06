Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın fuarda Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a konuştu.

UFRAD Franchising Derneği iş birliğiyle düzenlenen fuar, ulusal ve uluslararası yatırımcıları, girişimcileri ve markaları bir araya getirerek sektöre önemli bir iş hacmi kazandırmayı hedefliyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Franchise İstanbul Expo, EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Fuar, 40 farklı sektörden 100'den fazla katılımcıyı ve 60 ülkeden 8 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı planlıyor.

Etkinlik kapsamında, franchise sistemine yönelik sunumlar, paneller ve iş birliği olanakları hakkında detaylı bilgilendirme oturumları düzenleniyor. Katılımcılar, farklı sektörlerden franchise modellerini inceleyerek kendilerine en uygun iş fırsatlarını keşfetme, doğru iş ortaklarını tanıma ve franchise alanında uzmanlarla tanışma imkânı buluyor.

Franchise İstanbul Expo, girişimciler, yatırımcılar ve markalar için önemli bir buluşma noktası oluşturarak, sektördeki son trendleri takip etme ve uluslararası ağlarını genişletme fırsatı sunuyor.

Fuar, 8 Şubat 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.